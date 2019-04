Alertă la graniţele României. Rusia anunţă întărirea forţelor la Marea Neagră Rusia efectueaza modernizarea fortelor sale din Marea Neagra tinand cont de apropierea infrastructurii NATO de tarmurile sale, corespunzator cu nevoile sale reale de securitate, a declarat vineri intr-un interviu acordat agentiei de presa oficiale TASS ministrul adjunct de externe rus Aleksandr Grusko. 'Evident, ne modernizam fortele si echipamentele, tinand seama de faptul ca infrastructura NATO se apropie de tarmurile noastre, dar toate aceste intariri ale noastre sunt absolut adecvate si corespunzatoare nevoilor reale in materie de securitate', a afirmat el. Grusko a adaugat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

