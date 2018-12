Alertă la granițele României. Două țări din Balcani sunt la un pas de război. Balcanii stau din nou pe un butoi cu pulbere. Dupa ce in acest an s-a vehiculat ideea unui schimb de teritorii, acum Serbia și Kosovo par a fi la un pas de razboi și asta din cauza unei decizii controversate a autoritaților de la Pristina. ! Miscari de trupe ale fortei internationale de mentinere a pacii in Kosovo (KFOR) au fost observate joi, in ajunul votului pe care parlamentul de la Pristina il va da unei legi privind crearea unei armate kosovare si care risca sa alimenteze tensiunile cu Belgradul, informeaza AFP. O corespondenta a acestei agentii de presa a constatat ca vehicule… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

