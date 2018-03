Stiri pe aceeasi tema

- "Circa 30.000 de potentiali teroristi se afla in Europa", a declarat directorul Europol, Rob Wainwright, intr-un interviu pentru postul de televiziune bTV din Bulgaria. Potrivit acestuia, Bulgaria si toate tarile din Europa sunt amenintate de terorism, potrivit Rador.

- Aproximativ 30.000 de persoane radicalizate ce reprezinta o amenintare potentiala de terorism jihadist se afla in prezent in Europa, a avertizat luni directorul Europol, Rob Wainwright, citat de agentia EFE.

- Aproximativ 30.000 de persoane radicalizate ce reprezinta o amenintare potentiala de terorism jihadist se afla in prezent in Europa, a avertizat luni directorul Europol, Rob Wainwright, citat de agentia...

- Sunt aproxmativ 30.000 de posibili teroristi jihadisti in Europa. Aproximativ 30.000 de persoane radicalizate ce reprezinta o amenintare potentiala de terorism jihadist se afla in prezent in Europa, a avertizat luni 19 martie, directorul Europol, Rob Wainwright, citat de Agerpres . ”Desigur, nu toti…

- ''Desigur, nu toti se vor transforma in teroristi activi'', dar majoritatea sunt ''inspirati de grupuri jihadiste precum Statul Islamic'', fara ca acest lucru sa insemne ca ei ar putea actiona sub coordonarea directa a acestei grupari, a explicat oficialul european intr-o declaratie acordata postului…

- Aproximativ 30.000 de persoane radicalizate ce reprezinta o amenintare potentiala de terorism jihadist se afla in prezent in Europa, a avertizat luni directorul Europol, Rob Wainwright, citat de agentia EFE.'Desigur, nu toti se vor transforma in teroristi activi', dar majoritatea sunt 'inspirati…

- Aproximativ 30.000 de persoane radicalizate ce reprezinta o amenintare potentiala de terorism jihadist se afla in prezent in Europa, a avertizat luni directorul Europol, Rob Wainwright, citat de agentia EFE. ''Desigur, nu toti se vor transforma in teroristi activi'', dar…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la Consiliul European de primavara Presedintele României, Klaus Iohannis. Afacerile economice la nivel european, Brexitul si pregatirea summitului din mai privind Balcanii de Vest sunt câteva dintre temele care vor fi abordate la Consiliul…

- Ministrul Afacerilor Externe Teodor Melescanu a declarat luni, la finalul reuniunii ministrilor de Externe a Trilateralei Romania-Bulgaria-Grecia, ca in timpul presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene din primul semestru al anului viitor, tara noastra va continua initiativa Bulgariei de…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader, despre extradarea lui Sebastian Ghita. Ministerul Justiției va trimite un nou set de documente in vederea extradarii fostului deputat Sebastian Ghița. Tudorel Toader a explicat ca, la solicitarea judecatorilor din Serbia, Ministerul Justiției va transmite noi documente…

- Statele din Balcanii de Vest trebuie sa continue aplicarea reformelor, pentru a putea deveni membre ale Uniunii Europene, a declarat joi dupa-amiaza Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, citat de site-ul agentiei Reuters. Jean-Claude Juncker a efectuat in ultimele zile un turneu in Serbia,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti 27 februarie 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale si Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Reuniunea ministrilor pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene a vizat abordarea,…

- Romania se situeaza pe locul 25 din 28 in Uniunea Europeana in ceea ce priveste perceptia gradului de coruptie in 2017, cu 48 de puncte, la acelasi nivel ca si in 2016, releva clasamentul realizat de Transparency International si dat publicitatii miercuri. La nivel global, Romania se situeaza pe locul…

- Un cutremur cu magnitudinea epicentrala de moment 5, reevaluat la 4.8 grade a avut loc, la 01.41 Ora Romaniei, in Bulgaria, la numai 10 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost localizat la coordonatele 42.03 N ; 24.88 E la 148 km SE de Sofia pop: 1,153,000…

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…

- Presedinta Comisiei de politica externa din Camera Deputatilor, Biro Rozalia, a declarat marti, la Oradea, ca Uniunea Europeana trebuie sa depuna eforturi pentru a pastra pacea si securitatea in regiune, dar si pentru a dezvolta relatii mai stranse cu vecinii sai. "Intreaga conferinta de la Sofia la…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Presedintia bulgara a Consiliului UE se afla in fata unei provocari istorice, intrucat Uniunea Europeana are sansa de a face un pas decisiv in directia integrarii regiunii Balcanilor, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere la Sofia cu omologul sau bulgar Boiko Borisov, relateaza…

- Uniunea Europeana trebuie sa se concentreze pe cauzele profunde ale migratiei, iar simpla aplicare a unor cote de refugiati acceptati de statele membre ale UE nu va solutiona criza in acest domeniu, a estimat vineri seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz, transmite agentia de presa poloneza…

- Uniunea Europeana trebuie sa se concentreze pe cauzele profunde ale migratiei, iar simpla aplicare a unor cote de refugiati acceptati de statele membre ale UE nu va solutiona criza in acest domeniu, a estimat vineri seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz, transmite agentia de presa poloneza PAP.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- Tarile membre ale UE si-au afisat joi, la Sofia, divergentele legate de extinderea spre Balcani, in conditiile in care Bulgaria a facut apel la concretizarea acestui proces, pentru a nu lasa camp liber altor puteri, precum Rusia si China, scrie AFP.

- Noi potentiale state membre ale Uniunii Europene din Balcanii de Vest si situatia din Siria, precum si Coreea de Nord vor fi principalele subiecte ce vor fi discutate joi si vineri de ministrii de externe din UE la o reuniune la Sofia, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Reuniunea ministeriala…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen, potrivit flux24.ro El a laudat eforturile guvernului bulgar, insa a subliniat ca inca mai sunt multe de facut. Rutte…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta publicarea de catre Comisia Europeana a Strategiei privind "O perspectiva credibila de aderare pentru Balcanii de Vest si un angajament sporit al UE in regiune" si apreciaza ca acest demers este "o investitie strategica intr-o Europa stabila", informeaza MAE intr-un…

- La cea de a 127-a ședința plenara a Comitetului Regiunilor care a avut loc la data de 31 ianuarie, Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, in calitate de raportor a prezentat proiectul de aviz intitulat Promovarea, in cadrul directivelor UE privind natura, a coexistenței cu specii…

- Interpolul a facut publica o lista cu 50 de persoane suspectate ca ar fi agenti ISIS si despre care se crede ca au ajuns recent in Italia pe cale maritima. Suspectii ar incerca sa ajunga in alte tari europene, scrie The Guardian. Lista, obtinuta de ziarul britanic, a fost redactata de…

- Pentru a putea adopta moneda euro, Bulgaria trebuie sa mentina o cresterea economica solida si prudenta fiscala pentru o perioada relativ lunga de timp, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Bulgariei, Dimitar Radev. Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a blocului…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? INTRE FICTIUNE SI ADVERTISING Tranzactiile tranzitiei Confratii de la doua cotidiane („Romania libera" si „Cotidianul") isi exprima, in editiile din zilele trecute, indignarea fata de prezenta in prestigiosul magazin „TIME" a unor sectiuni…

- Oficialul european a spus ca Europa trebuie sa gaseasca o cale de a crea si adopta un sistem de azil comun european. ''Nicio decizie nu va fi luata astazi, dar cred ca ministrii vor contribui intr-o maniera constructiva la gasirea unei solutii'', a afirmat Avramopoulos, in cadrul reuniunii organizate…

- Bulgaria este un bun exemplu al modului in care iti poti gestiona frontierele si in acelasi timp frontierele externe ale Uniunii Europene, a apreciat joi comisarul european pentru migratie si afaceri interne Dimitris Avramopoulos, inaintea unei reuniuni informale a ministrilor justitiei si afacerilor…

- Tratatul de la Dublin privind refugiatii nu functioneaza asa cum ne dorim. El nu doar separa, ci divizeaza literalmente Europa, a spus premierul bulgar, Boiko Borisov, la sfarsitul intalnirii pe care a avut-o cu premierul ceh, Andrej Babis, la Sofia. Invitatul ceh a criticat de asemenea Acordul de la…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate 'rupturi' in Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia…

- ♦ O presedintie reusita a Consiliului Uniunii Europene este una care se desfasoara fara probleme si in conformitate cu planurile, evitand capcanele unor subiecte neplacute si aratand lumii fereastra frumos vopsita a unei cladiri subrede sau este una care aduce o schimbare tangibila? …

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa efectueze sambata o vizita in Bulgaria pentru a se intalni cu premierul Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a anuntat guvernul de la Sofia, potrivit DPA.

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa efectueze sambata o vizita in Bulgaria pentru a se intalni cu premierul Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a anuntat guvernul de la Sofia, potrivit DPA. Merkel si Borisov vor discuta prioritatile presedintiei bulgare…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa efectueze sambata o vizita in Bulgaria pentru a se intalni cu premierul Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a anuntat guvernul de la Sofia, potrivit DPA. Merkel si Borisov vor discuta prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Cancelarul german Angela Merkel va merge sambata, 20 ianuarie, in vizita la Sofia pentru discutii cu premierul bulgar Boiko Borisov in legatura cu prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului UE, relateaza miercuri DPA si MTI. Premierul Boiko Borisov considera relatiile Uniunii Europene cu Balcanii…

- Cancelarul german Angela Merkel va merge sambata, 20 ianuarie, in vizita la Sofia pentru discutii cu premierul bulgar Boiko Borisov in legatura cu prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului UE, relateaza miercuri DPA si MTI. Premierul Boiko Borisov considera relatiile Uniunii Europene…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Jurnalistul Ion Cristoiu publica o informație care, daca se dovedește reala, va tulbura apele la București. El susține ca SUA activeaza planul “Combating terrorist and Foreign Fighter Travel” și va trimite ofițeri FBI și Secrete Service in Romania și Bulgaria pentru a identifica mercenarii din Europa…

- Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinand un discurs in limba bulgara. El a aratat ca una din prioritatile noii presedintii este sa ofere Balcanilor occidentali - fostelor republici iugoslave si Albaniei - o perspectiva…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a comparat joi istoria Balcanilor cu serialul Urzeala Tronurilor (Game of Thrones), relateaza AFP. Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinand un discurs…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza vineri…

- Bulgaria preia in ianuarie presedintia prin rotatie a Consiliului European. O tara atent monitorizata de UE trebuie sa asigure in vremuri de Brexit si probleme provocate de migratie coeziunea edificiului european. Pentru Bulgaria, presedintia Consiliului European este o mare provocare. Negocierile…

- Conform noii legi, o institutie unica va inlocui mai multe organe existente care, potrivit executivului comunitar, nu au obtinut rezultate concrete. Seful noii institutii va fi numit de parlament si nu de catre presedinte.Actualul sef al statului bulgar, Rumen Radev, sustinut de opozitia…

- Dupa ce Vladimir Putin a anuntat ca Rusia se va retrage militar din Siria, serviciul rus de securitate FSB si-a exprimat temerea ca jihadistii vor incerca sa destabilizeze situatia in interiorul tarii. La intalnirea cu sefii serviciilor de securitate din statele CSI, Vladimir Putin a evidentiat…