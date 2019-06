Stiri pe aceeasi tema

- Trei soldati ucraineni au fost ucisi în estul tarii în confruntari cu separatistii prorusi, cele mai sângeroase de la învestirea noului presedinte Volodimir Zelenski, a anuntat miercuri armata, cu câteva ore

- Misiunea ONU in Kosovo (UNMIK) a denuntat marti arestarea de catre politia kosovara a doi dintre angajatii sai, care au fost raniti in cursul unei operatiuni marcate de violente in zonele cu populatie majoritar sarba, informeaza France Presse.

- Traficul rutier la granița cu Ungaria este intrerupt temporar, luni, din cauza sistemului informatic al autoritaților maghiare care nu funcționeaza, astfel incat nu pot fi efectuate formalitațile de frontiera, conform Mediafax.Autoritațile din Ungaria au anunțat, luni, Inspectoratul Teritorial…

- Atacurile, revendicate de Stat islamic prin intermediul unui organ de propaganda Amaq, au fost lansate "in estul provinciei Homs, in desertul sirian", a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului. ONG-ul a precizat ca patru cei care au murit erau inalti ofiteri. loading...

- Migrantii au petrecut noaptea in corturi instalate in jurul unei tabere de refugiati langa localitatea Diavata, la nord-vest de Salonic, de unde intentioneaza sa porneasca intr-un mars catre granita. Conform presei locale, politia greaca a reusit deocamdata sa opreasca marsul, dar au avut loc confruntari…

- "Soldati israelieni au reperat trei suspecti care traversau bariera de securitate si incercau sa se infiltreze in Israel din sudul Fasiei Gaza. Armata a replicat cu tiruri", a precizat comunicatul.Suspectii au fost transferati la un spital israelian, a declarat pentru agentia France Presse…

ALERTA MONDIALA- A inceput RAZBOIUL! Schimb de focuri intre doua superputeri nucleare Cel putin trei soldati au fost ucisi si unul a fost ranit intr-un schimb de focuri ce a avut loc in regiunea disputata Kashmir, la granita cu India, informeaza Armata pakistaneza, citata de Al Jazeera.