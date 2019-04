Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului federal rus) a avertizat miercuri NATO ca incalcarea regulilor de trecere a navelor ucrainene prin stramtoarea Kerci ar putea la duce la un conflict militar cu Rusia in Marea Neagra, subliniind - intr-o declaratie aprobata cu prilejul implinirii a 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice - ca disensiunile in regiunea Marii Negre reprezinta la ora actuala principalul obstacol in relatiile dintre Federatia Rusa si NATO, relateaza agentia de presa oficiala rusa TASS si portalul Gazeta.ru, conform agerpres.ro.

'Trecerea navelor…