"Miercuri noaptea, in jurul orei 20,30, am fost informati telefonic despre faptul ca o ambarcatiune de pescuit, in care se aflau trei persoane, aflata la pescuit in zona 2 Mai, de la ora 14,00, nu s-a intors in port si nu poate fi contactata si imediat au fost dispuse masuri operative constand in efectuarea unei misiuni cu doua nave ale Grupului de Nave Mangalia, pentru gasirea ambarcatiunii, respectiv a persoanelor in cauza", susțin reprezentanții Garzii de Coasta.

Acțiunea de cautare a celor trei persoane disparute cu barca este in plina desfașurare. De asemenea au fost alertate și…