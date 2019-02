Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul independent american Bernie Sanders si-a anuntat marti candidatura la investitura Partidului Democrat in vederea alegerilor prezidentiale din 2020 in Statele Unite, relateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump intenționeaza sa declare stare de urgența in SUA, pentru a face rost de fonduri pentru construirea zidului de la granița cu Mexicul, a anunțat Casa Alba, citata de BBC...

- Cancelarul german Angela Merkel a aparat sambata cu putere relatiile economice si politice ale tarii sale cu Rusia, indemnandu-i pe liderii prezenti la conferinta de securitate de la Munchen sa coopereze in abordarea problemelor globale, transmite Reuters. Adresandu-se unei audiente in…

- Presedintele american Donald Trump a parasit miercuri discutiile cu liderii Congresului privind finantarea unui zid de frontiera cu Mexic si a declarat pe Twitter ca intalnirea de la Casa Alba pentru a pune capat blocajului guvernului a fost "o pierdere totala de timp", relateaza Reuters. Eficacitatea…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a adresat marti seara natiunii printr-un discurs televizat in direct de la Casa Alba, pledand pentru finantarea constructiei unui zid la frontiera cu Mexicul, dar nu a declarat o urgenta nationala care i-ar fi permis sa decida singur in aceasta chestiune,…

- Fundatia presedintelui american Donald Trump a acceptat marti sa se dizolve, in urma unui acord cu procurorul general al statului New York, care a sustinut ca actualul lider de la Casa Alba a folosit necorespunzator fundatia sa in campania prezidentiala din 2016, informeaza Reuters si AFP. Fundatia,…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit vineri pe fostul sau secretar de stat Rex Tillerson "prost ca noaptea" si "al naibii de lenes", la o zi dupa ce fostul diplomat a declarat public ca l-a avertizat in numeroase randuri pe liderul de la Casa Alba sa nu faca lucruri care ar incalca legea,…

- Donald Trump a sugerat - adesandu-se militarilor americani stationati in Afganistan, cu ocazia sarbatorii Thanksgiving - ca ar putea sa efectueze o vizita in aceasta tara, ceea ce ar constitui o premiera in domeniu de cand s-a instalat la Casa Alba, in urma cu aproape doi ani, relateaza Reuters,…