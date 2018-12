Atac armat an Belgia. In incident, produs in jurul orei locale 10:00 (09:00 GMT) pe Avenue Louise, nu a fost ranita nicio persoana.



Un martor a declarat ca arma folosita in acest incident este un pistol-mitraliera Kalasnikov.



Politia belgiana a mentionat ca motivul atacului este neclar, dar un purtator de cuvant al Parchetului belgian, Ine Van Wymersch, a precizat ca nu este vorba despre un act terorist.