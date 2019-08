Alertă la Brașov. Bărbat dispărut de la domiciliu Polițiștii din Brașov cauta un barbat, de 63 ani, din municipiul Brașov, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. La data de 2 august, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au fost sesizați de catre familie despre faptul ca numitul Viorel Trofin, de 63 ani, a plecat de la domiciliu, in aceeași zi, și nu s-a mai intors. Semnalmente: inalțime – 1,75 m, greutate – 90 de kilograme, constituție corpolenta, cu parul carunt și inceput de calviție. Barbatul poarta mereu o șapca. La momentul dispariției era imbracat cu pantaloni de trening, de culoare negru și o bluza de trening… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

