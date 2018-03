Alertă la bordul unui avion: Unul dintre piloţi era mort de beat. Ce s-a întâmplat cu pasagerii Peste 100 de pasageri au ramas blocati la Stuttgart din cauza faptului ca unul dintre piloti era mort de beat. Un angajat al aeroportului a observat cum co-pilotul „mirosea a alcool si nu avea un mers stabil” si a informat autoritatile. Ulterior, politia a intrat in cabina si a descoperit ca barbatul de 40 de ani era intr-o stare avansata de ebrietate, scrie realitatea.net. Licenta de zbor a pilotului a fost ridicata, iar acesta a fost retinut de politisti. Din pacate pentru pasagerii care voiau sa ajunga la Lisabona, acestia vor ramane in Germania pana luni, atunci cand… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Olandezul are 54 de ani și s-a prezentat, in noaptea de sambata spre duminica, in Vama Cenad, la volanul unui autoturism Mecedes. A vrut sa treaca din Romania in Ungaria, iar in mașina cu el se aflau și doi cetațeni iranieni. Pasagerii nu aveau niciun document asupra lor. „Avand in vedere…

- Echipa Romaniei va intalni, la 21 si 22 aprilie, la Cluj-Napoca, reprezentativa Elvetiei, in barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei. Halep a lipsit de la precedenta intalnire a nationalei romane, cu Canada (scor 3-1), disputata in februarie, tot la Cluj-Napoca, in Grupa Mondiala II, din…

- Simona Halep, locul I WTA, a postat, luni, un mesaj pe retelele de socializare, in care spune “la revdere” sezonului pe hard si in care precizeaza ca urmatoarea competitie in care va evolua va fi Cupa Federatiei, in partida Romania – Elvetia, de la Cluj-Napoca, transmite News.ro . Echipa Romaniei va…

- Compania TAP Air Portugal a anulat un zbor spre Lisabona, iar 106 de pasageri au ramas blocati pe aeroportul din Stuttgart, dupa ce copilotul a fost gasit in stare de ebrietate chiar inaintea decolarii, informeaza site-ul cotidianului The Guardian, citat ...

- Compania TAP Air Portugal a anulat un zbor spre Lisabona, iar 106 de pasageri au ramas blocati pe aeroportul din Stuttgart, dupa ce co-pilotul a fost gasit in stare de ebrietate chiar inaintea decolarii, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Peste 100 de pasageri au fost nevoiți sa ramana in Stuttgart dupa ce, chiar inainte de decolare, s-a descoperit ca unul dintre piloți era beat, scrie Guardian. Compania aeriana TAP Air Portugal a cerut scuze ca a fost nevoita sa anuleze zborul ”din cauza incapacitații pilotului”.

- Peste 100 de oameni au ramas pe aeroportul din Stuttgard, dupa ce pilotul unui avion a baut. Peste 100 de pasageri au ramas blocați pe aerportul din Stuttgart, dupa ce zborul unei comapnii aeriene din Portugalia a fost anulat din cauza pilotului, care a consumat alcool. Un angajat al aerportului a observat…

- Peste 100 de pasageri au ramas blocati pe aeroportul din Stuttgart, dupa ce zborul unei companii aeriene din Portugalia a fost anulat din cauza pilotului, care era baut. Un angajat al aeroportului a observat ca barbatul, un pilot in varsta de 40 de ani, mirosea a alcool si avea un mers nesigur.…

- Aterizare de urgenta, sambata, dupa pranz, pe Aeroportul Otopeni, dupa ce o pasagera, care se afla pe cursa Dallas - Abu Dhabi, a facut infarct, pilotul cerand ca aeronava sa poata ateriza la Bucuresti.

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier (CDU) a estimat astazi ca este inca posibil sa se evite in al doisprezecelea ceas taxa vamala pe care a anuntat-o presedintele american Donald Trump.

- Barbatul in varsta de 52 de ani a crezut ca vorbeste cu femeie din poza de profil, motiv pentru care s-a decis sa o ajute atunci cand femeie i-a cerut suma de 40.000 de euro, scrie monitorulsv.ro. Citeste si Incendiu puternic la Brosteni. Acoperisul unui complex comercial a luat foc Cand…

- S-a sinucis aruncandu-se din avion. VEZI cine este femeia care i-a ingrozit pe pasageri FOTO Momente de groaza la bordul unei aeronave. O femeie care opera ca insoțitoare de zbor, originara din Bulgaria, s-a sinucis la bordul unui Boeing 777 care aparține companiei Emirates. Totul s-a petrecut pe…

- Aeronava, care se pregatea sa aterizeze la o baza navala din zona Key West, Florida, s-a prabusit in jurul orei locale 16.30 (ora Romaniei, 21.30), informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Oficialii, care au vorbit despre incidentul aviatic sub protectia anonimatului, anuntasera initial…

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de Reuters.Mai multe moschei turcesti din Germania…

- Serviciile de securitate germane sunt în stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta împotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne.

- Un avion apartinand unei companii aeriene din Bangladesh, care avea la bord 71 de persoane, s-a prabusit, luni, pe aeroportul Kathmandu din Nepal, in momentul in care se pregatea sa aterizeze, relateaza AFP. Numarul mortilor si ranitilor nu a fost anuntat de autoritati.

- Atac asupra unei moschei din Germania. Cinci persoane sunt cautate de poliție, dupa un incendiu criminal impotriva unei moschei din sudul Germaniei, au anuntat sambata justitia si politia, citate de Agerpres. Incendiul a fost declansat in noaptea de joi spre vineri la o moschee din Lauffen, la nord…

- Incendiul a fost declansat in noaptea de joi spre vineri la o moschee din Lauffen, la nord de Stuttgart, potrivit unui comunicat comun al procuraturii din Stuttgart si politiei din Heilbronn. "Indivizi necunoscuti au aruncat mai multe cocteiluri Molotov pe fereastra" cladirii in care dormea…

- Aparatul a decolat miercuri din Germania la ora 16 si 40 de minute, insa dupa o jumatate de ora, a fost intors pe aeroport. Pasagerii sustin, ca temperatura a crescut brusc, asa ca la aterizare, pompierii au inspectat...

- Comisarul european insarcinat cu Transporturile a pledat miercuri, in presa germana, in favoarea introducerii unor taxe rutiere urbane asupra vehiculelor diesel in Europa, in vederea evitarii introducerii unor interdictii de circulatie, considerate ”frustrante”, relateaza AFP. In contextul in care dezbaterea…

- Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat marti compania aeriana. Atacatorul nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. In urma acestui incident,…

- Panica s-a instalat in aeronava dupa ce unul dintre cele patru motoare a explodat la doar o jumatate de ora dupa decolare. Echipajul a intors rapid aeronava pe Aeroportul International Manas, de langa Bișkek, capitala Kirgizstanului, unde aterizarea a avut loc fara probleme. La bordul aeronavei…

- Atacul informatic impotriva a doua ministere din Germania, despre care s-a relatat miercuri, este in plina desfasurare, dupa cum a anuntat joi comisia pentru probleme de securitate a parlamentului german, fara a confirma ca atacul a fost comis de hackeri rusi, relateaza AFP.

- Igor Dodon a fost surprins intr-un avion care pleaca spre Berlin. In același timp, consilierul sau, Ion Ceban, a scris pe o rețea de socializare ca președintele Republicii Moldova intreprinde o vizita de lucru in Republica Federala Germania. „Agenda vizitei include mai multe intrevederi și consultari…

- „Aceste noi zboruri reprezinta un prim pas al unui proiect ambitios de operare intre punctele interne ale Romaniei, proiect initiat in anul Centenarului prin compania nationala a Romaniei", a transmis compania Tarom. „O astfel de legatura reprezinta o sansa in plus pentru dezvoltarea economica a Moldovei",…

- Guvernul german va analiza daca reglementarile referitoare la momentul in care un investitor trebuie sa dezvaluie o participatie intr-o companie ar trebui inasprite, se arata intr-un raport al Ministerului Economiei consultat de Reuters. Informaţia vine după ce grupul chinez Geely a anunţat…

- Uber a lansat oficial Uber Green si in Bucuresti. Serviciul este deja disponibil de astazi si, desi este un serviciu care ajuta planeta, tariful nu difera de UberSelect, scriu cei de la Playtech.ro. Uber Green este poate cel mai asteptat serviciu de transport in comun din Bucuresti. Pe 27…

- Un incediu a izbucnit intr-un avion care tocmai se pregatea sa decoleze! Pasagerii zbourului operat de China Souther Airlines au fost evacuati de urgenta! Totul a pornit de la un bagaj care a luat foc din cauza unei baterii din interior. Bagajul se afla in cala de deasupra calatorilor și, in momentul…

- Un tribunal din orasul Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite AFP, preluata de Agerpres.…

- China: O baterie a luat foc intr-un avion. Pasagerii, evacuați de urgența. Pasagerii unui zbor operat de China Souther Airlines din Guangzhou spre Shanghai a fost evacuați de urgența, dupa ce o baterie a luat foc in compartimentul de stocare a bagajelor, scrie libertatea.ro.

- Bagajul unui pasager aflat la bordul uneri aeronave a companiei China Airline a luat foc. Fumul s-a propagat in cabina, dupa ce un acumulator portabil a fost cuprins de flacari. Din cauza incidentului, zborul a avut o intarziere de aproape trei ore, iar pasagerii au calatorit…

- Berlin și Stuttgart, Germania – O manușa inteligenta folosita in fabrica, un inger pazitor digital pentru persoanele aflate la drum: Bosch prezinta aceste solutii si alte inovatii la conferința Bosch ConnectedWorld din Berlin, unde sectorul IoT se reuneste pentru a discuta lumea viitorului. Produsele…

- Alerta și apel al poliției catre populație! Poliția germana a anuntat ca a demarat de urgenta cautari pentru un roman evadat din spitalul de psihiatrie ZfP Emmendingen, unde fusese dus pentru o evaluare.

- Scene șocante la bordul unui avion, care facea cursa din Germania spre New York.Timp de opt ore, pasagerii au fost forțați sa asculte țipetele unui copil de trei ani, care nu a putut fi liniștit pentru nimic in lume.

- Charterele de Turcia, Tarom și Ryanair au cele mai multe intarzieri și anulari Pasagerii companiilor aeriene care opereaza in Romania ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de 12 milioane de euro din cauza intarzierilor sau anularii curselor in 2017. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova. Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domodedovo, din capitala rusa, scrie NEWS.RO.- stire in curs de actualizare -

- Angajatii aeroportului nu au putut sa ajunga pe platforma pentru a retrage scara si inchide usile aeronavei, lasand pasagerii sa astepte la bord timp de aproape doua ore in temperaturi de aproximativ -16 ° C. 'Ei au anuntat ca aeroportul a fost inchis deoarece Putin urma sa aterizeze', a indicat pe…

- Aeronava era programata sa aterizeze, sambata, la ora locala 22.00, la Sofia, dar dupa doua incercari esuate de a ateriza, pilotii au decis sa se indrepte spre Bucuresti, scrie antena3.ro. Citeste si Un comisar european afirma ca Bulgaria este un exemplu bun privind protectia frontierelor…

- Un grav accident aviatic s-a produs marti, in sud-vestul Germaniei, la ora locala 13 (14, ora Romaniei). Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter, conform politiei locale, citate de France 24 și preluat de Mediafax . Accidentul s-a produs…

- Hafele, lider in domeniul producției și comercializarii de accesorii și feronerie pentru mobilier, precum și sisteme electronice de control al accesului, preintampina noile tendințe din industria hoteliera sub motto-ul „O camera, o suprafața – un singur stil” cu o gama variata de peste 200 de produse…

- Panica la bordul unui avion în care se aflau doi ministri din guvernul României. Cursa TAROM spre Suceava, în care se aflau ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, și ministrul Educației, Liviu Pop, a fost nevoita sa aterizeze de urgenta la Iasi, din cauza conditiilor…

- Un zbor dinspre Lisabona spre Bucuresti a fost amanat o ora din cauza a doi pasageri care s-au luat la bataie in avion, scrie digi24.ro.Altercatia a avut loc chiar in momentul in care aeronava se pregatea sa decoleze de pe aeroportul din Lisabona.

- Zdob si Zdub au susținut un recital la inalțime, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de Air Moldova. Pasagerii au avut parte de o surpriza de proporții. Totul a fost filmat și facut public pe contul de socializare. Baieții de la Zdob și Zdub au facut adevarat spectacol la inalțime. „Prietenii noștri de…

- Compania de stat Air Moldova sarbatoreste in acest an 25 de ani de activitate. Cu aceasta ocazie, pasagerii cursei Chisinau - Bucuresti au avut parte de o surpriza: baietii de la Zdob si Zdub au interpretat la bordul aeronavei piesa „Moldovenii s-au nascut”.

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum ...

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum aripa unuia dintre avioane a izbucnit in flacari.

- Scene de film indian veritabil la bordul unui avion care efectua cursa Londra - Mumbai. Copilotul aeronavei a luat-o la pumni in carlinga, pe iubita lui, pilot, chiar in timpul zborului. In momentul incidentului, aeronava, la bordul careia se aflau 324 de oameni era deasupra Pakistanului.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice.

- Un avion al companiei JetBlue a derapat pe pista inghetata a aeroportului din Boston la scurt timp dupa aterizare, fara ca acest incident cauzat de conditii climaterice nefavorabile sa faca raniti, a anuntat marti compania aviatica americana, informeaza AFP. Aparatul ce venea din Savannah,…