- Cel putin cinci raniti dupa ce un vehicul a lovit un grup de pietoni, in Berlin. Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a intrat cu un autoturism intr-un grup de persoane, in centrul orasului Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane. Incidentul a avut loc…

- Cel putin 51 de persoane au fost ranite in urma taifunului Trami, care a lovit duminica Japonia, fortand anularea zborurilor si a trenurilor, inclusiv in zona Tokyo, in timp ce autoritatile au emis avertizari privnd intensificari ale vantului si ploi torentiale, relateaza AP.

- Poliția britanica a informat ca trei persoane au fost transportate la spital, dupa ce un vehicul a lovit mai mulți pietoni aflați in fața unei moschei din partea de nord-vest a Londrei, a relatat miercuri postul de radio LBC, citat de Reuters.Autoritațile iau in considerare mai multe variante ...

- Politia britanica a informat ca doua persoane au fost internate in spital, dupa ce un vehicul a lovit mai multi pietoni aflati in fata unei moschei din partea de nord-vest a Londrei, a relatat miercuri postul de radio LBC, citat de Reuters.

- O masina a lovit mai multe persoane in fata unui club de noapte la primele ore ale diminetii de duminica in orasul Cambrai din nordul Frantei, ranind sapte persoane, dupa care s-a izbit de un stalp, au...

- Cel putin patru morti in urma unui incident armat produs in Canada, transmite Mediafax.Atacul armat a avut loc vineri in oraselul canadian Fredericton, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate regionale. Atacul armat a avut loc la ora locala 7.30 (13.30, ora Romaniei) in zona…

- Autoritatile din Gorj au activat, sambata, Planul Rosu de Interventie dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit pe DN 67, in localitatea Ciuperceni. Noua persoane au fost ranite, mai multe echipaje de interventie fiind la fata locului.