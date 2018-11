Alertă la bancă - O femeie ameninţă că va arunca totul în aer Polițiștii au reuți evacuarea clientilor si a personalului institutiei, au indicat surse ale politiei, citate de AFP. Femeia, probabil o clienta, s-a baricadat catre ora 11,30 GMT in agentia bancara si politistii de la forta de interventie Raid au sosit la fata locului, a precizat o sursa a politiei. Femeia a ajuns catre ora 8,30 GMT la agentia bancara a orasului si ''fara nici o revendicare deosebita, nici afirmatii precise, a spus ca are o bomba in geanta sa si ca este gata s-o detoneze'', a precizat o alta sursa a politiei. Fortele de politie au reusit sa ajute personalul bancii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

