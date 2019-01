Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat un cetațean roman care conducea un autoturism marca Volkswagen, in valoare de 46.000 lei, ce figura ca fiind bun cautat pentru confiscare de catre autoritatile din Germania. In data de 26.01.2019,…

- Maria Tudorica, o fetita romanca de un an si 5 luni, a fost furata odata cu masina tatalui ei, duminica, in jurul orei locale 16:37, la Londra, iar acum este de negasit. Totuși, autoturismul a fost gasit de Politia britanica, abandonat, dar micuța nu se mai afla in interior. Tatal ei s-a intalnit, astazi,…

- Alerta emisa de ANM (Administrația Naționala de Meteorologie) in aceasta dimineața. A fost emis un Cod Galben pentru județe Arad, Caraș-Severin și Timiș pentru ploaie care favorizeaza depunerea de polei. Atenționarea este incadrata in intervalul orar 5.30 – 8.00. The post Atenție, șoferi! Cod Galben…

- Un tanar de 20 de ani din Braila a fost retinut duminica, el fiind acuzat ca a injunghiat un barbat in urma unui conflict ... The post Atac in plina zi. Un tanar drogat a injunghiat un barbat și i-a furat mașina. Acesta a intrat cu automobilul in mall și a ranit mai multe persoane appeared first on…

- Polițiștii orașului Nadlac au identificat un barbat, banuit de mai multe furturi de pe raza localitații. In urma investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat un barbat de 37 de ani, din Nadlac, banuit de furtul mai multor bunuri dintr-un imobil nelocuit de pe raza localitații (8 tablouri, doua…