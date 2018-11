Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, echipa pirotehnica din cadrul ISU Arad a demarat cercetarea terenului cu detectorul de metale, potrivit Agerpres. "Echipa pirotehnica a ISU Arad, alcatuita din locotenent Adelin Avramescu si plutonier major Valentin Dinca, a executat sambata o misiune pirotehnica…

- 14 bombe au fost gasite de muncitorii care decolmatau canalul Mureșel, in Arad. O echipa pirotehnica din cadrul ISU a ajuns imediat la fața locului, dupa ce oamenii au sunat la 112. Cel mai probabil, bombele provin din cel de-al Doilea Razboi Mondial. “Echipa pirotehnica a ISU Arad formata din locotenent…

- Arad: Intervenție intr-o zona in care s-au gasit bombe de razboi Foto: Arhiva/ IGSU. O echipa pirotehnica a ISU Arad face si astazi verificari într-o zona de la marginea orasului unde ieri au fost descoperite mai multe bombe din al Doilea Razboi Mondial. Primul dispozitiv exploziv…

- Șoferul in varsta de 39 de ani se afla singur in mașina, iar un echipaj medical si unul de la descarcerare s-au deplasat de urgenta la fața locului, pentru a-i acorda primul ajutor victimei. Aceasta a fost preluata cu elicopterul SMURD, informeaza George Plesca, purtator de cuvant al Inspectoratului…

- Arma cu care s-a tras in cartierul Confecții a fost cautata ore in șir in aceasta dimineața. Efective ale Inspectoratului de Poliție Județean Arad, sprijinite de efective ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, cu utilajele adecvate au luat la „curațat” canalul Mureșel, in zona cartierului…