Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei Blue Air care efectua o cursa de la Munchen a facut cateva manevre inainte de a ateriza pe Aeroportul International Iasi, in noaptea de marti spre miercuri, pentru a se asigura ca nu sunt probleme la trenul de aterizare al aeronavei, potrivt Agerpres.Potrivit reprezentantilor aeroportului,…

- Un avion al companiei Blue Air care efectua o cursa de la Munchen a facut cateva manevre inainte de a ateriza pe Aeroportul International Iasi, in noaptea de marti spre miercuri, pentru a se asigura ca nu sunt probleme la trenul de aterizare al aeronavei. Potrivit reprezentantilor aeroportului, cu putin…

- Scenariul exercitiului a vizat gestionarea unei situatii medicale aparute in timpul unui zbor charter, pe ruta Antalya - Iasi, la bordul aeronavei fiind mai multi pasageri cu suspiciune de toxiinfectie alimentara provocata de consumul unor alimente, inainte de imbarcare. Conform procedurilor, pe parcursul…

- Un avion s-a prabușit, la aterizare, in apropiere de aeroportul din Livov, Ucraina. Aeronava zbura din Italia spre Turcia, iar in urma accidentului au decedat cel puțin patru persoane, anunța...

- Politica bagajelor este foarte strict aplicata de companiile de zbor. Motivele sunt lesne de inteles: orice kilogram sau centimetru in plus conteaza. Un iesean ne-a prezentat insa o patanie din care putem trage cateva invataminte. Astfel, Marian C. s-a urcat, martea trecuta, in cursa de Munchen, insa…

- Un avion militar, aparținand forțelor aeriene belgiene, s-a prabușit joi dimineața in regiunea Morbihan din nord-vestul Franței, nu s-au inregistrat victime, au anunțat autoritațile locale, potrivit cotidianului Le Figaro citat de Mediafax.Citește și: Victor Ponta a EXPLODAT la adresa PSD,…

- Daca totul merge conform planului, rușii ar trebui sa aiba in scurt timp avioanele ”invizibile” MiG-41. Deși nu au oferit foarte multe informații despre acest proiect gigant, caracteristicile acestor avioane sunt impresionante. Totuși, rușii ar putea intampina probleme in ambițiosul proiect.…

- Un avion de pasageri rus a efectuat o aterizare de urgenta joi langa Moscova la scurt timp dupa ce a decolat din cauza unor pasari aspirate in motoarele sale, au anuntat compania aeriana si mass-media de stat ruse, citate de Reuters, potrivit Agerpres. Zborul Ural Airlines efectua legatura intre…