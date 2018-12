Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece tablouri, despre care se crede ca ar fi de patrimoniu, au fost descoperite sambata in bagajul unui cetatean chinez, la Aeroportul "Henri Coanda". Conform Antena 3, printre acestea s-ar afla lucrari ale lui Nicolae Grigorescu si ale lui Nicolae Tonitza.Cetateanul chinez a fost preluat…

- Nu mai puțin de 11 tablouri au fost descoperite, sambata, in bagajele unui cetațean chinez, care urma sa decoleze de pe Aeroportul Otopeni. Picturile ar face parte din patrimoniul național. Din primele informații, printre tablouri s-ar fi și opere semnate de Nicolae Tonitza sau Nicolae Grigorescu. Acestea…

- Un nou punct de frontiera cu Bulgaria a fost inaugurat luni în județul Constanța. Punctul de Trecere a Frontierei Dobromir-Krushari a fost deschis pentru traficul internațional de persoane, precum și pentru traficul internațional de marfuri. Potrivit unui comunicat transmis Poliția de Frontiera,…

- Muzeul Național al Banatului Timișoara și Fundația Art Encounters au adunat 120 de harți de mare valoare in cadrul expoziției „Harta și Teritoriu. Romania in Cartografia Europeana sec. XV – XIX”. Piesele prezentate sunt originale, rare, de mare valoare și provin din mai multe colecții din Romania…

- Licitația de Iarna, inclusiv o selecție din colecția Dr. Ioan Dumitrescu-Popovici. 18 decembrie 2018, ora 19.30, JW Marriott Bucharest Grand Hotel Licitatia de Arta Decorativa, inclusiv colectia de antichitați a doctorului Horia Slobozianu și o importanta selecție de argint rusesc, 12 decembrie…

- 20 de barbati si cinci copii de origine irakiana, plus inca doi iranieni s-au inghesuit intr-un microbuz in incercarea de a iesi ilegal din Romania, spre Occident. Aventura lor s-a terminat insa la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac-Nagylak, unde au fost descoperiti de catre politistii de frontiera.…

- Cel mai mult se așteapta în cel mai mare punct rutier de trecere a frontierei din România, Nadlac2, de pe autostrada Nadlac-Arad… aplicația Poliției de Frontiera arata ca, în cazul camioanelor, se așteapta 250 de minute la

- Pentru prima data in ultimii ani, Politia de Frontiera va putea asigura mai nou paza granitelor si cu ajutorul unor drone profesionale. In conditiile in care Romania este tara cu cel mai ridicat nivel al contrabandei din Europa de Est si una dintre cele mai afectate tari membre ale Uniunii Europene,…