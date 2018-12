Stiri pe aceeasi tema

- Un intreg sistem de stat s-a pus in mișcare pentru eliberarea Elenei Udrea și a Alinei Bica. Dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a pus in aplicare decizia Curții Constituționale privind neconstituționalitatea formarii completelor de 5 judecatori și au suspendat pedepsele celor doua…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca a semnat documentele necesare eliberarii Elenei Udrea si Alinei Bica, aflat in detentie in Costa Rica, pentru ca "asa spune legea". "Cum de ce? Pentru ca asa spune legea. (...) Pentru ca tribunalul de executare din Capitala a stabilit, prin…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a semnat documentele pentru eliberarea Elenei Udrea și a Alinei Bica. Urmeaza ca documentele sa fie trecute prin procesul de traducere și legalizare și apoi sa fie trimise in Costa Rica. Tudorel Toader a declarat pentru Romania TV ca a semnat documentele pentru eliberarea…

- Costa Rica respinge eliberarea condiționata a Elenei Udrea și a Alinei Bica Curtea Constitutionala din Costa Rica a respins cererile de eliberare din închisoare depuse de avocații fostului ministru al turismului din România Elena Udrea și fostului procuror-șef al DIICOT Alina Bica, încarcerate…

- Se pare ca fuga Elenei Udrea și a Alinei Bica in Costa Rica nu a fost intamplatoare. Presa din Costa Rica arata ca cele doua au fost ajutate ajunga acolo de o adevarata rețea internaționala, care are legaturi cu traficanții de droguri și care ii ajuta pe cei cu probleme legale sa se ascunda in Costa…

- Presa din Costa Rica a relatat arestarea Elenei Udrea si Alinei Bica, ziarele mentionand ca cele doua cerusera deja azil politic. Totusi, presa scrie ca autoritatile de acolo vor decide daca le acorda sau nu acest drept.

- Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de politisti, in noaptea de miercuri spre joi, in Costa Rica, a confirmat Biroul de Presa al IGPR. "In urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul...

- Jurnalistii din Costa Rica sustin ca legea din tara lor permite luarea unor masuri provizorii in cazul Elenei Udrea si Alinei Bica, insa nu permite si extradarea acestora. Cel putin, nu pentru moment.