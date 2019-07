ALERTĂ - Jandarmi atacaţi de urs în Suceava Un jandarm montan din Suceava care patrula, sambata seara, in zona Broșteni, a fost atacat de un urs aparut brusc din padure. Colegul sau a scos pistolul și a impușcat animalul, transmite MEDIAFAX. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava au declarat, sambata noaptea, corespondentului MEDIAFAX, ca un echipaj de jandarmi montani patrula in zona Broșteni, in jurul orei 21.50. La un moment dat, jandarmii au oprit mașina pentru a patrula pe jos, iar in acel moment, din padure a aparut un urs care l-a atacat pe unul dintre jandarmi. CITEȘTE ȘI: Vei vrea sa mananci zilnic… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

