Avioane multirol israeliene au atacat, joi seara, pozitii militare in Siria, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate siriene citate de presa siriana si israeliana.

Potrivit agentiei de presa SANA, sistemele antiaeriene siriene au deschis focul spre "tinte inamice", la periferia orasului Damasc. Surse militare au declarat pentru agentia SANA ca avioane inamice au atacat pozitii militare in zona Al-Kiswah, la periferia sudica a capitalei Siriei. Aviatia militara israeliana a efectuat in trecut bombardamente in aceasta regiune, vizand baze militare iraniene, informeaza cotidianul…