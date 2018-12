ALERTĂ. IOHANNIS, solicitare de ULTIMĂ ORĂ pentru Guvernul Dăncilă Potrivit Administrației Prezidențiale, in baza prerogativelor stabilite de articolul 87 din Constituție, șeful statului i-a cerut Vioricai Dancila sa ii transmita agenda de lucru a fiecarei ședințe a Guvernului. Președintele ii transmite premierului ca obligația comunicarii agendei ședințelor Executivului este prevazuta de art. 39 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a reactionat, duminica seara, la discursul liderului PSD, Liviu Dragnea, la sedinta Consiliului National al partidului, afirmand ca acesta este ”paranoic” si ca locul sau este ”ori la Balaceanca ori la Rahova”. La randul sau, liderul PNL afirma ca „am urmarit…

- „Daca exista alte soluții legislative, evident, de indreptare a abuzurilor comise, evident și normal s-a exprimat acordul cu respectivele soluții. Daca nu, s-a agreat ideea ca amnistia, grațierea sa fie ultima soluție de indreptare a respectivelor abuzuri. Ne aflam in acest stadiu”, a declarat ministrul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la sedinta Consiliului National PSD, ca are o intrebare catre directorii serviciilor secrete si catre procurorul general legat de actiunile unor miliardari care finanteaza actiuni anarhiste pe teritoriul tarii.

- Liderii PSD se reunesc duminica in doua sedinte – una a Comitetului Executiv (CEX), iar alta a Consiliului National – extem de importante nu doar pentru partid, ci si pentru Romania ca stat de drept. PSD va decide daca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, care l-ar salva…

- Presedintele Klaus Iohannis participa luni si marti, la Viena, la Forumul la nivel inalt Europa-Africa. Luni, seful statului va participa la dineul oficial oferit de cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, in onoarea sefilor de delegatii. Marti va avea loc intalnirea sefilor de…

- „Daca mai avea cineva vreo indoiala: OUG-urile pe justitie se decid in CEx-ul PSD, nu in sedintele de Guvern. Liviu Dragnea i-a cerut, astazi, ministrului Justitiei sa elaboreze un OUG pe Codurile Penale”, scrie Dan Barna pe contul sau de Facebook, potrivit News.ro. Liderul USR afirma ca,…

- Proiectul Masa calda in școli a dovedit in cei 2 ani de pilotare ca scade abandonul școlar și diminueaza absenteismul. Este motivul pentru care Guvernul PSD aproba astazi, la 2 luni de la inceperea școlii, continuarea proiectului in doar 50 de școli și tot prin Ordonanța de Urgența, a anunțat premierul…

- „Solicitarea UDMR este inacceptabila (...). Este mai degraba centrata pe sfera politicului decat pe profesori. (...) Eu nu pot sa pun in pericol stabilitatea Guvernului sau majoritatea parlamentara prin actiunile mele unilaterale. Prefer sa ma retrag atunci cand solicitarile depasesc o anumita limita…