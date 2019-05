Președintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind numirea in funcția de judecator la Curtea Constituționala a Siminei Tanasescu pentru un mandat de 9 ani, incepand cu data de 9 iunie 2019. Simina Tanasescu a fost consilier prezidențial la Departamentul Reforma Instituționala și Constituționala pana in iunie 2018, cand și-a dat demisia in contextul scandalului privindu-l pe judecatorul Petre Lazaroiu de la Curtea Constituționala. Simina Tanasescu a fost acuzata atunci ca a incercat sa faca presiuni asupra judecatorului Curții Constituționale, Petre Lazaroiu, caruia i-a spus ca “are…