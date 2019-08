Stiri pe aceeasi tema

- Pe imaginile postate pe retelele de socializare online se putea vedea cum apa se revarsa peste dig. ''Localnicii care au fost la serviciu sau plecati din Whaley Bridge sunt sfatuiti sa stea departe de zona in urma recomandarii Agentiei pentru mediu care a indicat ca incidentul prezinta…

- Situație alarmanta in orașul Popești Leordeni. Locuitorii au acuzat stari de rau dupa ultima dezinsecție impotriva țanțarilor care a avt loc joi seara, anunța “Libertatea”. Pagina de Facebook a orașului Popești Leordeni s-a umplut ieri de comentarii, dupa ce reprezentanții Primariei au impraștiat substanțe…

- Incident neplacut in centrul Chisinaului, pe strada Alexandru cel Bun, din cauza unei autospeciale care descarca amestec din betoniere si il trimite la inaltime. In timpul unui astfel de proces o teava s-a spart din cauza presiunii mari. Cantitati de beton au ajuns peste tot in preajma.

- Peste o mie de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație in centrul Portugaliei, unde mai multe regiuni sunt in alerta. Temperatura a atins luni 40 de grade Celsius, iar meteorologii estimeaza ca si in zilele urmatoare umiditatea va fi redusa.

- Ministerul Sanatații a solicitat activarea planurilor de masuri specifice acestor condiții extreme, demarand și controalele de sezon pe Litoral și in Delta Dunarii. In condițiile in care meteorologii au anunțat ca urmeaza o perioada cu temperaturi foarte ridicate datorata unui front de aer cald venit…

- Alerta în spitalele din România! Centrul national de raspuns la incidente de securitate cibernetica (CERT-RO) a avertizat ca a identificat &"o crestere semnificativa a atacurilor cibernetice" care pun în pericol bazele de

- Starea de alerta declarata in urma cu patru zile in orasul Ciudad de Mexico din cauza unui nor de poluare a fost suspendata, ca urmare a imbunatatirii calitatii aerului, au anuntat vineri autoritatile mexicane, relateaza AFP. Potrivit raportului Comisiei de Mediu a megalopolisului, statiile care masoara…

- Toate zborurile catre si dinspre aeroportul international Bruxelles au fost anulate joi intre orele locale 09:30 (07:30 GMT) si 13:00 (11:00 GMT) din cauza unei greve a controlorilor de trafic aerian, a anuntat administratia principalului aeroport din Belgia, potrivit dpa, informeaza Agerpres.Citește…