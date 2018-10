Stiri pe aceeasi tema

- Alerta! Cutremur puternic in Romania. Un cutremur cu puternic s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca la ora 19:30:27 s-a produs, in judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 3.1 pe scara Richter. Seismul…

- • Initiativa a apartinut primarului Marian Musat La inceput a fost ideea de a marca intr-un mod aparte Centenarul, apoi o schita pe hartie, o propunere, iar dupa o intalnire intre alesii locali din doua comune, Valea Salciei si Sarulesti, oamenii s-au pus pe treaba. Ce a iesit din dorinta unui om al…

- Mai multe școli din județul Buzau vor avea directori noi. Este vorba despre 36 de posturi de conducere unde aceste functii nu au fost ocupate prin concurs, cele mai multe din mediul rural. Au fost si 4 unitati de invatamant unde nu s-a inscris niciun candidat. Este vorba de scolile gimnaziale din localitatile…

Este vorba despre 36 de posturi de conducere unde aceste functii nu au fost ocupate prin concurs, cele mai multe din mediul rural. Au fost și 4 unitați de invațamant unde nu s-a inscris niciun candidat. Este vorba de școlile gimnaziale din localitațile Largu, Bozioru, C. A Rosetti și Valea Salciei.

- Muzeul Formelor, un centru muzeal dedicat trovantilor, formatiuni elipsoidale cu o vechime de peste 6 milioane de ani, a fost deschis recent in localitatea Bozioru, au informat reprezentantii Consiliului Judetean (CJ) Buzau. „Alaturi de Muzeul Timpul Omului de la Manzalesti, acest muzeu completeaza…

- In judetul Buzau, noua localitati nu au nici acum in dotare echipamente de alarmare a populatiei, cel mai probabil din lipsa de bani. Este vorba localitațile Bisoca, Braiesti, Canesti, Chiliile, Murgesti, Naeni, Odaile, Pardosi și Valea Salciei, care nu dețin inca echipamente de alarmare a populatiei.…

- A trecut un an de cand alarmele pentru dezastre sunt activate in toata țara, in fiecare prima zi de miercuri din luna. Exista insa localitați care nu dețin astfel de sisteme de alarmare. In judetul Buzau, noua localitati nu au nici acum in dotare echipamente de alarmare a populatiei, cel mai probabil…

- Alerta in Buzau! Un politist si un medic veterinar au descoperit in trafic, pe raza judetului Buzau, unde pana acum nu a fost confirmata pesta porcina, o masina cu porci adusi din judetul Braila. In Braila sunt numeroase focare de boala, iar mii de animale au fost ucise sau eutanasiate pentru a preveni…