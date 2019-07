Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din Harghita au intervenit, vineri dimineața, pentru indepartarea unui urs a carui prezenta a fost semnalata in localitatea Pauleni-Ciuc, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) a trimis localnicilor un mesaj de avertizare prin Ro-Alert.

- O comuna din judetul Harghita se afla in stare de alerta vineri dimineata, fiind semnalata prezenta unui urs in localitate potrivit news.ro.Conform ISU Harghita, prezenta ursului in Pauleni Ciuc a fost anuntata la 112. A fost trimis mesaj de avertizare pe Ro-Alert in localitate.…

- In timp ce primarii de Borca și Damuc au tot amenințat ca trec, benevol, la Harghita, comuna Bicaz Chei este in pericol sa piarda aproape jumatate din teritoriu (4.000 – 5.000 de hectare din cele 10.000) in favoarea harghitenilor, din cauza unei decizii cel puțin bizare a Tribunalului Prahova. Procesul…

- La data de 11 iunie 2019, polițiștii Postului de Poliție Bistra au fost sesizați de catre o femeie din comuna, cu privire la faptul ca, in aceeași zi, fiului sau, in varsta de 12 ani, i-a fost sustrasa bicicleta, in valoare de 1.400 de lei, pe care o lasase nesupravegheata și neasigurata in fața unei…

- Mai multe persoane, printre care și doi copii, au fost evacuate, miercuri seara, in județul Bistrița-Nasaud, dupa ce o furtuna puternica a dus la producerea mai multor viituri, care au inundat mai multe gospodarii. Pompierii intervin in mai multe localitați pentru salvarea localnicilor, potrivit…

- Autoritațile locale din Perieți au facut eforturi pentru a moderniza Biblioteca din localitate. Acum, cititorii din comuna pot imprumuta carți intr-un spațiu reabilitat. Mai mult, administrația locala a imbogațit fondul de carte cu titluri noi. Conform datelor, cei mai numeroși cititori din localitate…

- Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de dezmembrari auto din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, primele informații aratand ca ard cel puțin 5 hale. Doi muncitori au suferit arsuri, conform Mediafax.Citește și: Document BOMBA depus de CNSAS la Curtea de Apel București in cazul colaborarii…

- Peste 30 de locuințe au fost inundate, vineri, in comuna Berceni din județul Prahova in urma unei ploi torențiale. Pompierii intervin, la ora transmiterii acestei știri, pentru scoaterea apei din gospodarii, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților ISU Prahova, echipaje…