- Pompierii au intervenit joi seara la un bloc de locuinte de pe strada Panait Cerna din Cernavoda. Incendiul a fost lichidat fara probleme, precizeaza ISU Dobrogea.Au ars materiale textile si deseuri aflate in boxa blocului.Potrivit informatiilor, nu au fost persoane evacuate sau care sa necesite ingrijiri…

- Pompierii din Bucuresti au anuntat, vineri, ca intervin la un incendiu izbucnit pe strada Vacantei, la o casa cu parter si anexe. Focul s-a extins la o casa cu mansarda, lipita de cea in care a izbucnit focul. ”Din interior au fost scoase doua butelii. Se incearca alimentare din reteaua…

- Meteorologii au emis luni dimineata doua avertizari de vreme severa imediata pentru Bucuresti si pentru judetele Harghita si Covasna, referitoare la ceata densa care va scadea vizibilitatea la sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.

- Politistii din Sectorul 6 au prins, joi, doi barbati care sunt banuiti ca au spart mai multe locuinte din Capitala si au sustras bunuri in valoare de 20.000 de lei, ei fiind retinuti la scurt timp dupa ce...

- Ce inseamna venirea pe lume a unui copil? O binecuvantare, ar spune cei mai multi dintre noi. Pentru altii insa, din motive numai de ei stiute, copilul reprezinta orice mai putin asta, iar iresponsabilitatea propriilor fapte nu face decat sa umple orfelinatele si sa ii stigmatizeze pe viata pe acesti…

- Mai multe caramizi au cazut, duminica dimineața, de pe acoperișul unei case in Sectorul 2 al Capitalei dupa seismul cu magnitudine 5,8 produs in județul Buzau și resimțit puternic in București. Nimeni nu a fost ranit in urma incidentului.In imobilul aflat pe Strada Maica Domnului din Sectorul…

- Incendiu puternic vineri seara in Capitala. Doua case au luat foc, iar pompierii au intervenit imediat la fața locului pentru a stinge incendiul. Un incendiu puternic a izbucnit in sectorul 2 din București, unde doua case ard cu flacari uriașe. Strazile Pancota și Magnoliei sunt inchise circulației,…