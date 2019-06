Stiri pe aceeasi tema

- Un deținut de la Penitenciarul Ploiești a evadat marți. Barbatul este condamnat pentru furt și a evadat de la un punct de lucru in localitatea Posești „In jurul orei 16,40, politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova au fost sesizati de catre reprezentantii Penitenciarului Ploiesti…

- Autoritațile sunt in alerta maxima, dupa ce un deținut a evadat marți, 18 iunie, din Penitenciarul Gaești. Este vorba de Ion Caramalau, un barbat in varsta de 30 de ani, din județul Prahova, care acum este cautat de autoritați.

- Un barbat in varsta 30 de ani, din Prahova, inchis in regim deschis la Penitenciarul Gaesti, a fugit de la un punct de lucru din comuna damboviteana Baleni. In tot judetul au fost instituite filtre pentru gasirea fugarului.

- Un detinut in varsta de 25 de ani, incarcerat la Penitenciarul Focsani dupa ce a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata, a evadat joi, la pranz,

- Luni dimineata, un detinut condamnat la inchisoare pentru tentativa de omor a evadat de la Penitenciarul Tulcea. Barbatul de 32 de ani este cautat de politisti, care au facut si un apel catre populatie.