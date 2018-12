Stiri pe aceeasi tema

- Inca doua destinatii cu zbor direct din Timisoara. Se va putea putea zbura la Tunis, in Tunisia, si in Skiathos, Grecia. Aceste destinatii se adauga celor deja existente, din Grecia, Turcia și Egipt. Numarul pasagerilor de pe zborurile de vacanța a crescut, fața de anul precedent, cu 24 de procente.…

- Pomperii timișeni participa, astazi, la un exercițiu in caz de cutremur, care are loc in localitatea Deta. Cadrele ISU Banat au demarat acțiunea ... The post Alerta in Timiș. Pompierii s-au mobilizat pentru salvarea oamenilor appeared first on Renasterea banateana .

- Acordarea voucherelor de vacanta este o masura care a scos la lumina spatiile de cazare in conditiile in care a avut loc o crestere de aproximativ 10% a numarului de cereri de autorizare pentru spatii de cazare comparativ cu anul trecut, a afirmat ministrul Turismului, Bogdan Trif. „Acordarea voucherelor…

- In data de 25 octombrie a.c., Florin Goman, de 27 de ani, a plecat de la docmiciul sau din... The post Politia din vestul tarii este in alerta! Un tanar a disparut. Daca l-ati vazut, sunati la 112! appeared first on Renasterea banateana .

- Numarul violentelor din scolile din Capitala a crescut de la 139 de cazuri in perioada 2016-2017 la 326 in anul scolar 2017-2018, anunta ISMB, precizand ca au fost sanctionati peste 1.000 de elevi. ISMB mai arata ca 700 de cladiri ale institutiilor de invatamant nu dispuneau de autorizatie ISU.

- O femeie din Italia iși cauta fratele, care ar fi disparut de acasa in urma cu jumatate de an. Potrivit unui martor, acesta a fost vazut recent... The post ALERTA/ O romanca din Italia iși cauta cu disperare fratele! Ultima oara a fost vazut in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- ALERTA! Leul se prabușește vazand cu ochii – Euro inregistreaza o noua valoare record Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6677 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins luni, scrie News.ro. Luni, euro a crescut la 4,6663 lei. Dolarul american, cotat…

- Cei care nu și-au pus hainele de vara in dulapuri au motiv de bucurie: se va incalzi... The post Inceput de octombrie, cu temperaturi in creștere! Vor fi chiar și 27 de grade! appeared first on Renasterea banateana .