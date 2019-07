Alertă în Timiș! Un bărbat este căutat cu elicopterul, după ce i s-a făcut rău în mijlocul câmpului Forțele de intervenție din Timiș sunt in alerta in urma unui apel telefonic la 112, intrerupt in timpul conversației. Un cioban care se afla in mijlocul campului și caruia i s-a facut rau a inițiat apelul. Conform celor de la ISU Timiș, barbatul se afla pe un camp in apropierea localitații Mașloc și acuza dureri ... The post Alerta in Timiș! Un barbat este cautat cu elicopterul, dupa ce i s-a facut rau in mijlocul campului appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

