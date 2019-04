Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Noua Zeelanda au revizuit nivelul de alerta terorista de la mediu, la aproximativ o luna dupa ce acesta fusese declarat „ridicat”, în urma atacurilor armate din doua moschei din orașul Christchurch, a transmis prim-ministrul Jacinda Ardern, scrie Mediafax, citând…

- Centrul National pentru Prevenirea Dezastrelor a avertizat locuitorii sa nu se apropie de Popocatepetl, intrucat in ultimele 24 de ore au fost observate peste 200 de explozii in urma carora au fost aruncate fragmente in flacari provocand incendii pe pasunile din apropiere. Centrul a ridicat…

- Autoritatile norvegiene au initiat sâmbata evacuarea cu elicoptere si nave de interventie a circa 1.300 de pasageri de pe o nava de croaziera al carei motor s-a defectat în largul coastei norvegiene, potrivit Reuters.

- Universitatile din Glasgow si Essex, din Marea Britanie, au fost evacuate, miercuri, dupa ce au fost gasite mai multe colete suspecte, potrivit antena3.ro. "In conformitate cu recomandarile politiei din Scotia, o serie de cladiri din campusul universitar principal au fost evacuate ca masura de precautie…

- O parte a unei cladiri din incinta Universitatii de tehnologia informatiilor, mecanica si optica din Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei) s-a prabusit sâmbata. Serviciile de urgenta locale au precizat ca nu au fost raportati raniti pâna în prezent, transmit agentiile…

- 500 de oameni au fost evacuati din Gara de Sud a Frankfurtului, Germania, in urma unei amenintari cu bomba, a anuntat Politia pe contul sau de Twitter, in urma cu putin timp. Toti pasagerii sunt in siguranta si nimeni nu a fost ranit.