Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc, sambata, intr-o sinagoga din regiunea San Diego, in sudul Californiei, potrivit autoritatilor locale care au anuntat, de asemenea, arestarea unui individ, relateaza AFP. „Un barbat a fost arestat pentru interogatoriu in…

- Aceasta ancheta, dezvaluita de RTL, a fost deschisa cu privire la ”ultraj fata de persoana depozitara a autoritatii publice comis in grup” si a fost incredintata sigurantei teritoriale a Parisului.Manifestanti au strigat, in mai multe randuri, in coloana ”vestelor galbene”, la Paris, ”Sinucideti-va,…

- Liderii tarilor din Uniunea Europeana (UE), printre care și Klaus Iohannis, sunt chemați urgent, pe 10 aprilie, pentru un summit special asupra Brexitului, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, dupa ce Camera Comunelor a respins, pentru a treia oara, un acord pentru Brexit."In…

- Universitatile din Glasgow si Essex, din Marea Britanie, au fost evacuate, miercuri, dupa ce au fost gasite mai multe colete suspecte, potrivit antena3.ro. "In conformitate cu recomandarile politiei din Scotia, o serie de cladiri din campusul universitar principal au fost evacuate ca masura de precautie…

- Doi oameni au fost ucisi la Munchen, dupa ce mai multi localnici au anuntat joi dimineata ca se aud focuri de arma pe un santier. Un purtator de cuvant al politiei metropolei bavareze a declarat ca unul din morti este probabil cel care a tras cu arma. "Nu mai este niciun pericol pentru cei…

- Cinci oameni au fost uciși și alții au fost raniți, vineri dupa-amiaza, dupa ce un individ a deschis focul într-un parc industrial din orașul Aurora, din apropiere de Chicago, Illinois, anunța BBC. Politia locala din orasul Aurora a confirmat atacul. Intervenția forțelor de ordine…

- Sudul, centrul si estul tarii vor fi lovite de ninsori in urmatoarele ore. Administratia Naaionala de Meteorologie(ANM) a emis cod galben de vreme rea, valabil de marti, 12 februarie, ora 15.00, si pana miercuri, 13 februarie, ora 08.00, pentru jumatate din tara.

- ​Autoritațile irlandeze au anunțat vineri seara ca raspund unui incident armat în zona Ballymagroarty din orașul Londonderry, situat în nord-vestul provinciei britanice Irlanda de Nord, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Polițiștii se afla la locul unui incident armat în…