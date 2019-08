Alertă în stațiunea Olimp! Un tată și-a salvat cei doi copii de la înec, dar nu a mai putut ieși din apă O intervenție are loc la aceasta ora in stațiunea Olimp, unde un barbat a intrat in mare pentru a-și salva cei doi copii de la inec, insa nu a mai putut ieși din apa. La aceasta ora, barbatul este cautat de o ambarcațiune a Agenției Romane de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), insa marea este agitata, cu valuri foarte mari. In curs de actualizare. Post-ul Alerta in stațiunea Olimp! Un tata și-a salvat cei doi copii de la inec, dar nu a mai putut ieși din apa apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

