- Politia regionala catalana (Mossos d'Esquadra) a confirmat joi ca a arestat un barbat in varsta de 63 de ani care intentiona sa-l impuste pe premierul spaniol, Pedro Sanchez, relateaza Xinhua.Mossos d'Esquadra a anuntat arestarea intr-un "tweet". "La Terrassa (aproape de Barcelona) a fost…

- ''Facem verificari pe liniile de tren de mare viteza in gara Sants, respectand protocoale de securitate'', a informat politia autonoma catalana pe Twitter. Administratorul Infrastructurii Feroviare Adif si societatea nationala de exploatare a cailor ferate spaniole Renfe, care opereaza reteaua…

- Circulatia trenurilor de mare viteza AVE a fost intrerupta miercuri dimineata in gara Barcelona Sants la cererea Mossos d'Esquadra, politia din provincia spaniola Catalonia, care a activat dispozitivul TEDAX, echipa insarcinata cu dezactivarea dispozitivelor explozive, relateaza publicatia La…

- Intr-un inscris prezentat Curtii Supreme, Ministerul Public a solicitat cea mai mare pedeapsa - de 25 de ani - impotriva fostului vicepresedinte al regiunii, separatistul de stanga Oriol Junqueras, la exact un de la incarcerarea acestuia.Pedepse la 17 ani de inchisoare au fost cerute impotriva…

- Forțele de ordine au impușcat mortal un algerian inarmat cu un cuțit, ce striga "Allahu Akbar", și despre care se crede ca voia sa atace o secție de poliție din orașul Cornella, regiunea Catalonia, relateaza presa spaniola, potrivit Mediafax. Poliția regionala Mossos a transmis pe Twitter…

- O politista a ucis luni in situatie de legitima aparare un agresor inarmat cu un cutit intr-un atac ''terorist'' asupra unui comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, a anuntat politia, potrivit AFP. "Il tratam ca un atentat terorist", a declarat comisarul Rafel Comes de la politia…