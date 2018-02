Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 12 persoane, ocupanti ai unui microbuz (6 persoane) si a trei autoturisme, sunt blocate in zapada viscolita, luni seara, pe DJ 144 Floresti-Nedelea, in zona intervenindu-se cu mai multe utilaje si echipaje de salvare.

- Zeci de persoane, aflate in masini blocate in zapada de mai multe ore, in zona Caracal si pe un drum judetean dintre Brebeni si Coteana, au fost salvate de pompieri luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat…

- La Timișoara a nins puțin și sunt așteptate și in continuare caderi de zapada. Unele strazi sunt deja patinoar, mai ales cele secundare, dar acolo deszapezirea va ajunge dupa ce vor fi curațate principalele artere. Sunt 7 utilaje care intervin.

- Sectia de Drumuri Nationale intervine la aceasta ora cu utilaje in mai multe zone unde carosabilul este acoperit cu zapada. Se inregistreaza zapada de 2 -3 centimetri la Ranca si Godeanu. Utilaje de deszapezire intervin si pe Bujorascu si in ...

- La aceasta ora, in judetul Prahova se manifesta precipitatii sub forma de laptovita si ninsoare. Potrivit IJP Prahova, pe DN 1A, la Izvoarele si Maneciu ninge abundent. Se actioneaza cu utilaje, traficul fiind ingreunat. Pe DN 1B si Dn 1D ninge, carosabilul fiind partial acoperit de…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu putin timp la o casa din comuna Maneciu, sat Maneciu Ungureni. Potrivit ISU Prahova, focul arde generalizat pe o suprafata de 150 mp, incendiul fiinc localizat. Din fericire, nu exista victime. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de pompieri…

- Trei persoane au fost grav ranite joi intr un accident rutier care a avut loc in localitatea Ganeasa Sindrilita, una dintre ele un barbat de 45 de ani fiind preluata de un elicopter SMURD pentru a fi adusa in Capitala, informeaza ISU Bucuresti Ilfov citat de Agerpres.ro Accidentul s a produs intre doua…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, joi dupa-amiaza, peA DN2 Afumati - Urziceni, la iesirea din localitatea Sindrilita. Patru oameni au fost raniti, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD, anunta ISU Bucuresti-Ilfov. Accidentul, in care au fost implicateA un microbuz si doua autoturisme,…

- Accidentul s-a petrecut in Sindrilita, comuna Ganeasa, judetul Ilfov, fiind implicate doua autoturisme si un microbuz. In urma accidentului, au fost ranite patru persoane care se aflau in autoturisme - doi tineri de 19 ani, un barbat de 45 de ani si o femeie de 46 de ani. Reprezentantii…

- Reprezentanti ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Tulnici si ai Secției de Drumuri Naționale Vrancea au intervenit joi pe DN 2D pentru deszapezirea a trei autovehicule ramas blocate. Utilajele de deszapezire au curațat carosabilul de zapada, dar raman in zona pentru a interveni…

- Circa 1.000 de masini au ramas blocate din cauza unei puternice furtuni de zapada care a afectat o zona de coasta din apropierea Marii Japoniei marti, determinand autoritatile sa solicite ajutorul armatei, a informat presa locala, potrivit www.straitstimes.com. Autovehiculele au ...

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- O furtuna puternica de iarna a adus miercuri ninsori proaspete de-a lungul coastei nipone la Marea Japoniei, stratul de zapada ajungand pana la 80 de centimetri in unele zone ale tarii, au anuntat autoritatile meteorologice.

- Zeci de jandarmi si pompieri cu mai multe utilaje de deszapezire actioneaza, joi dupa-amiaza, in zona localitatii tulcene Cataloi pentru deblocarea drumului. In acest sector de drum mai multe autoturisme au ramas blocate si nu mai pot inainta. Din cauza conditiilor meteorologice, autpritatile au…

- Zapada si viscolul s-au dezlantuit in Moldova. Intreaga tara este sub cod portocaliu de lapovita si ninsoare. Traficul pe unele drumuri se desfasoara cu dificultati, accidentele sunt la ordinea zilei, iar 260 de localitati au ramas partial fara lumina.

- Vremea rea face ravagii in satele din Moldova. Din cauza ninsorilor abundente, mai multe mașini au ramas blocate pe un drum din satul Izbiste, Raionul Criuleni.Autoturismele sunt blocate de ceva vreme, din cauza stratului gros de zapada, care nu permite șoferilor sa-și continuie drumul.

- Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, iar drumurile nationale din Moldova sunt acoperite cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza conditiilor meteo nefacorabile traficul rutier este restrictionat pentru autoturismele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7.5 tone pe DN1 Ploiesti – Brasov si pe DN1A Ploiesti – Cheia – Brasov. Politistii…

- Zapada cazuta noaptea trecuta la Iasi a ingreunat traficul in municipiu. Se circula in conditii de iarna si in unele zone se mai formeaza blocaje. Pe strada Aurel Vlaicu sunt opt tramvaie blocate pe sensul de mers spre Dancu. FOTO: Facebook (IASI)

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR informeaza ca, in jurul orei 22,00, pe drumurile nationale DN1 si DN1A din zona montana a judetului Prahova ninge abundent si s-a format un strat de zapada de 2-3 centimetri, circulandu-se in conditii de iarna. De asemenea, in judetul Gorj, DN67C Transalpina…

- Sapte autotrenuri sunt blocate in coloana, miercuri seara, pe Valea Oltului, in judetul Valcea, pe sensul de mers catre Sibiu, TIR-urile neputand inainta intr-o zona unde drumul este in rampa din cauza ca soseaua este acoperita de zapada sub care s-a format polei.Potrivit datelor furnizate…

- Potrivit datelor furnizate de Politia Judeteana Valcea, autotrenurile circulau pe sensul de mers Valcea – Sibiu si au ramas blocate in coloana la kilometrul 218 al DN 7, intr-o zona de drum in rampa, unde pe carosabil s-a format un strat de zapada de cinci centimetri sub care este polei. La…

- La Galati a cazut prima zapada insemnata cantitativ din aceasta perioada si autoritatile locale s-au mobilizat. "Activitatea de deszapezire si combatere a poleiului in municipiul Galati se desfasoara in conformitate cu “Procedura pentru asigurarea desfasurarii activitatii la nivelul municipiului Galati…

- Fostul capitan de la Petrolul și Steaua, Valeriu Rachita, este vanator de 15 ani și face parte dintr-o asociație de profil care gestioneaza un fond de peste 18.000 ha in zona dealurilor dintre Prahova și Buzau. ...

- Un microbuz cu pasageri și un camion au intrat in coliziune joi seara pe Centura de Vest a Ploieștiului. In microbuz se aflau cinci persoane. Doua au fost ranite, anunța IPJ Prahova. Accidentul s-a produs in zona benzinariei Rompetrol. Poliția anunța ca circulația se desfașoara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A, la kilometrul 97+400 de metri, in localitatea Lipanesti, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Cauza producerii a fost neacordarea de prioritate, impact in urma…

- Meteorologii au emis sambata un cod galben de vant asociat cu nincori pentru zona de munte din judetele Buzau, Arges, Prahova si Dambovita. Atentionarea este valabila pana la ora 17.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in zona montana inalta, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta…

- Zapada si viscolul dau peste cap traficul in anumite regiuni din vestul Europei. Pentru Bulgaria si Grecia, Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie. Soferii au trebuit sa stea la cozi pe autostrazile din Austria. Peste 170 de curse aeriene au fost anulate pe unul dintre cele mai mari…

- F.T. Ieri, in jurul orei 11, politia prahoveana a luat masura inchiderii drumului dinspre Sinaia spre Cota 1400, din cauza zapezii asternute pe sosea. Conform reprezentantilor IPJ Prahova, in urma caderii de zapada, pe acest tronson de drum, mai multe autoturisme ramasesera blocate pe traseu, iar un…

- 14 autoturisme in care se aflau turisti care doreau sa ajunga la Cota 1400 din Sinaia au ramas blocate la mijlocul drumului din cauza zapezii. Oamenii au cerut ajutor autoritatilor, iar Primaria din Sinaia a decis sa trimita un utliaj pentru a deszapezi drumul spre partiile de la 1400.

- Cincisprezece masini blocate din cauza zapezii, intre statiunea Sinaia si Cota 1400, potrivit purtatorului de cuvant al IJP Prahova, Raluca Brezeanu. „Va interveni un buldoexcavator al Primariei si vor fi scoase. Totodata, s-a luat masura inchiderii drumului”, a declarat Brezeanu, pentru Mediafax.…

- Purtatorul de cuvant al IJP Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat ca pe DC 134 din Sinaia, drumul care duce spre Cota 1400, mai multe masini au ramas blocate, duminica, din cauza ninsorii. "Va interveni un buldoexcavator al Primariei si vor fi scoase. Totodata, s-a luat masura inchiderii drumului",…

- Atentie conducatori auto! Pe DN 18, in Pasul Gutai ninge abundent. Se actioneaza cu trei utilaje, din care unul de tip UNIMOG pentru curatarea de zapada a partii carosabile. Se imprastie material antiderapant (15 tone). Echipaje ale Serviciului Politiei Rutiere sunt in zona si monitorizeaza traficul…

- Riscul de producere a unor avalanse este mare in Masivul Fagaras, stratul de zapada avand, marti, peste un metru grosime in zona Cota 2.000 - Transfagarasan. Potrivit unui comunicat...

- Cincisprezece autoturisme și un microbuz cu elevi au ramas blocate luni dimineața pe drumul județean 670, intre Baia de Arama-Balta-Malovaț, din cauza poleiului de pe carosabil. Iarna iși arata colții in Mehedinți și creeaza primele probleme, mai ales ca la capitolul pregatiri autoritațile județene…

- Cincisprezece autovehicule, intre care un microbuz cu elevi, sunt blocate, luni, pe Drumul Judetean 670, intre localitatile Baia de Arama, Balta si Malovat, judetul Mehedinti, din cauza poleiului, potrivit NEWS.RO. Mai multe echipaje de Politie sunt in zona si au contactat primariile pentru curatarea…

- Politistii din Prahova cauta o tanara de 21 de ani, care a parasit locuinta din Magurele impreuna cu fiica ei de 2 ani si nu au mai revenit, informeaza Politia Romana. "Orice informatie le poate readuce in sanul familiei. Sunati la 112 sau anuntati cea mai apropiata unitate de politie daca stiti ceva…

- Vantul a batut ieri, in Ranca, cu peste 70 de km pe ora, temperatura a scazut la minus 7 grade Celsius, iar angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Targu-Jiu au fost nevoiți sa acționeze cu mai multe utilaje in zona montana, din cauza viscolului zapada din decor fiind antrenata pe carosabil.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua atenționari nowcasting de viscol valabile in orele urmatoare in zona de munte a județelor Buzau, Prahova, Argeș, Dambovița și Suceava. Pana la ora 14:00, in Buzau, Prahova, Argeș și Dambovița, la altitudini de peste 1.700 m, se vor semnala…

- In cursul diminetii de marti, 5 decembrie, la ora 8:30, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasura normal, dar influentata de conditiile meteorologice specifice acestei perioade. De asemenea, la aceasta ora, la nivelul judetului, nu exista drumuri judetene inchise sau blocate circulatiei rutiere.…

- Ninge de ore bune in vestul Romaniei, așa cum au anunțat meteorologii. Traficul se desfașoara in condiții de iarna, iar cei de la DRDP Timișoara anunța ca intervin peste tot, in operațiunea de deszapezire fiind implicate peste 90 de utilaje.

- Cum era de asteptat, minivacanta de Sf. Andrei si 1 Decembrie a inceput cu… o coloana de masini de toata frumusetea pe DN1. Potrivit politistilor, valorile de trafic de pe DN 1 s-au intensificat pe raza judetului Prahova, de la intrare in orasul Comarnic. Coloana se intinde pe o lungime de circa 6…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ninsori abundente, strat consistent de zapada si intensificari ale vantului, valabila pana marti, la ora 16:00. Potrivit meteorologilor, in zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița…

