Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Satu Mare au instituit filtre in oraș pentru a prinde suspectul care a ucis doua persoane, tata și fiu. Cei doi barbați au fost gasiți morți in apartamentul lor. Alerta cu privire la o posibila dubla crima in Satu Mare a fost data, marți seara, de o verișoara care i-a gasit fara suflare…

- Politistii din Satu Mare au organizat filtre in oras pentru prinderea unui criminal care a ucis doua persoane, tata si fiu. Cei doi au fost gasiti morti in apartamentul lor din cartierul Micro15. Alerta privind o posibila dubla crima la Satu Mare a fost data de o ruda a celor doi, o verisoara, care…

- O femeie de 32 de ani si fiul ei de 12 ani au fost gasiti fara suflare intr-un apartament din orasul Briceni. Tragedia s-ar fi produs ieri, iar corpurile neinsufletite ale celor doi au fost depistate de rude.

- O autospeciala de politie s-a rasturnat, joi, intr-o intersectie din municipiul Pitesti, soferul fiind ranit in urma accidentului. Inspectoratul de Politie Judetean Arges a anuntat ca in...

- O femeie a fost lovita mortal pe o trecere de pietoni din Pitesti. La volanul masinii care a provocat accidentul se afla un tanar de 23 de ani.(CITEȘTE ȘI: CUNOSCUTUL CANTAREȚ AUREL MOLDOVEANU, NUNTA IN SECRET LA 59 DE ANI! MIREASA ESTE CU 31 DE ANI MAI TANARA ȘI…) Femeia a fost lovita in timp ce traversa…

- Tragedie fara margini intr-o familie din Pitesti. Fata de 13 ani a fost gasita aseara, fara viata, in dormitorul ei. Adolescenta a fost gasita fara suflare chiar de fratele mai mare. Acesta a incercat sa intre in camera fetei, insa a vazut ca usa este blocata, asa ca a fortat incuietoarea. In fata ochilor…

- UPDATECei trei barbați au varste cuprinse intre 40 și 60 de ani. UPDATE Potrivit primelor informații, doi barbați se scaldau intr-o zona a raului de unde e aproape imposibila ieșirea din apa. Al treilea a incercat sa ii ajute, și s-au inecat toți.Citește și: A dat lovitura! Ce…

- Tragedie in Pitești! Un tanar de 31 de ani a fost gasit mort in scara unui bloc, vineri (10 august), la primele ore ale diminetii, de catre o vecina. Femeia a chemat imediat politia si, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, din primele informații, se pare ca tanarul a cazut, peste…