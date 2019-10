Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Olt sunt in alerta și cauta o femeie care a anunțat ca este sechestrata, dar nu a oferit alte detalii și nu este cunoscut numarul de telefon de pe care a sunat.Potrivit IPJ Olt, polițiștii au fost sesizați luni, de o femeie despre faptul ca este sechestrata, fara a oferi alte…

- Polițiștii din Caracal au fost alertați joi de o femeie care a sunat la 112 spunand ca o fata de 20 de ani a fost rapita și urcata intr-o mașina pe o strada din oraș. Alerta s-a dat, joi, in jurul orei 12:50. O femeie din Caracal a sunat la 112, dupa ce a vazut cum o fata a fost luata cu forța de pe…

- ”Polițiștii au mers imediat la adresa indicata și au verificat toate apartamentele din blocul respectiv, dar apelanta nu a putut fi identificata. In același timp, s-a incercat contactarea telefonica a acesteia la numarul de telefon de pe care a sunat, dar femeia nu a mai raspuns. In urma activitaților…

- Timp de 12 ore, mai mulți polițiști și jandarmi din județul Olt au incercat sa gaseasca o fata care a sunat la 112 și a spus ca a fost sechestrata intr-o casa din Caracal, refuzand sa ofere date de identificare. Cand a fost gasita, fata a spus ca a vrut sa faca o gluma și a fost amendata, potrivit…

- Politistii ieseni au demarat o ancheta dupa ce o femeie din localitatea Scheia a anuntat la serviciul de urgenta 112 ca fiica sa ar fi fost rapita, insa, in realitate, fata a plecat de acasa cu intentia de a ajunge la Bucuresti pentru a se intalni cu un tanar cunoscut pe o retea de socializare, informeaza…

- Polițiștii din București cauta, vineri seara, o fata care a sunat la 112 și a anunțat ca a fost sechestrata. Operațiunea de amploare are loc in zona Moghioroș din Drumul Taberei. O fata a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca a fost sechestrata. Potrivit unor surse ea a spus ca se afla in zona…