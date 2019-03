Stiri pe aceeasi tema

- Politia neo-zeelandeza a decis duminica sa inchida aeroportul din orasul Dunedin din cauza prezentei unui pachet suspect pe pista, transmite Reuters. Politistii s-au deplasat la locul incidentului, iar echipele de genisti analizeaza originea coletului. Incidentul are loc la doua zile…

- Autoritatile bulgare au anuntat vineri deschiderea unei anchete cu privire la motivul unei calatorii efectuate in noiembrie de extremistul australian de dreapta autor al atacului asupra a doua moschei in Noua Zeelanda, care dupa vizita in Bulgaria a plecat in Romania si apoi in Ungaria, informeaza…

- Cel putin 49 de persoane au murit si alte 20 au fost grav ranite in urma a doua incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor si Linwood din Christchurch. Brenton Tarrant a fost acuzat de crima si va fi judecat sambata. Alte trei persoane au fost arestate, una dintre acestea urmand sa fie eliberata.…

- Un barbat a deschis focul, vineri, la doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, in jurul orei locale 13:00. 49 de persoane au fost ucise și alte 48 au fost ranite, dintre acestea 20 fiind in stare grava, anunța agențiile de presa. Prim-ministrul Jacinda Ardern a declarat atacul din Noua Zeelanda…

- Politia britanica a evacuat luni un supermarket Asda situat in Chelmsford, sudul Angliei, in urma primirii unor informatii privind prezenta unui pachet suspect, transmite Reuters preluata de Agerpres. Politia a anuntat ca a contactat expertii genisti din cadrul Ministerului Apararii britanic…