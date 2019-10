Stiri pe aceeasi tema

- Politia norvegiana a anuntat marti ca a arestat un barbat inarmat care a furat o ambulanta, la Oslo, si care, potrivit presei, a rasturnat mai multe persoane, fara ca motivatiile sa-i fie cunoscute imediat, relateaza AFP.

- Un barbat din Illinois s-a folosit de mașina pentru a lovi intenționat o mai mulți pietoni, in urma unui conflict pe care l-a avut pe strada. Unul dintre cei loviți și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, scrie ABC News. Prisciliano Carranza, 22 de ani, din Waukegan, Illinois, a…

- Alerta in Olanda, O masina a intrat in multime, duminica, in timpul ceremoniei de decernare a premiilor a competitiei de autocross desfasurata la Leende. Politia susține ca soferul in varsta de 21...

- Un accident a avut loc miercuri dimineața, 28 august, la ieșire din Constanța catre cumpana. Mașina in care se aflau doua persoane s-a rasturnat, din cauze necunoscute. Polițiștii au constatat ca șoferul consumase bauturi alcoolice. Potrivit reprezenatntilor ISU Dobrogea Constanta, evenimentul rutier…