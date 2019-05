Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Neamt intervin duminica in cazul unui grup de 24 de copii care au ramas blocati in zona cascadei Duruitoarea. Seful Salvamont Neamt a precizat ca actiunea este aproape finalizata, ca nu sunt cazuri de accident si ca grupul este insotit la coborarea spre statiunea Durau.

- Actiune in derulare a salvamontistilor din Neamt solicitati sa intervina pentru sprijinirea unui grup de 24 de copii blocati in zona cascadei Duruitoarea”, anunta salvamontistii. Traseul est afectat si blocat de torentele de apa formate dupa ploile puternice de duminica noapte. https://www.romaniatv.net/interventie-de-urgenta-24-de-copii-au-ramas-blocati-in-zona-cascadei-duruitoarea_473633.html

- Salvamontiștii din Neamț intervin, duminica, pentru salvarea unui numar de 24 de copii care au ramas blocați in zona cascadei Duruitoarea, din județul Neamț, din cauza ploielor din ultima vreme, potrivit Mediafax.Reprezentanții Salvamont Romania au transmis ca salvamontiștii din Neamț intervin…

- Hidrologii au emis luni seara o noua avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Neamt, Iasi, Vaslui, Bacau si Vrancea, valabila pana marti la ora 9:00, potrivit agerpres.ro.Citește și: A fost apasat butonul de panica! Trocul facut de Liviu Dragnea Conform Institutului…

- Autoritațile din țara noastra au fost anunțate de prezența unui grup de elevi, in capitala Sri Lanka, unde mai multe explozii au avut loc in biserici și hoteluri de lux, deflagrații in urma carora cel puțin 185 de oameni au murit. Cei opt copii și insoțitorul lor se aflau in Colombo intr-un schimb de…

- INGRIJORATOR…Cinci copii institutionalizati intr-un centru din municipiul Vaslui au fost depistati cu tuberculoza latenta, in urma unui control efectuat in cadrul unui program national de depistare a acestei boli. Acestia nu au fost izolati, insa pentru a se face bine vor trebui sa urmeze o serie de…

- Un microbuz cu elevi, unii de doar 7 ani, a fost sechestrat de politisti la Puiesti, in Vaslui, noaptea. Copii au ajuns la caselele lor dupa ora 1:00 si dupa ce primarul localitatii de unde sunt a fost retinut cu mascatii. 11 elevi din Gherghesti, Vaslui, unii dintre ei din clasa 1, impreuna cu o invatatoare,…

- Județele plus Bucureștiul au fost imparțite in șapte regiuni. Bihorul face parte din Regiunea 2, iar campioana Ligii a IV/a se va duela in vara cu reprezentanta județului Cluj. Meciurile se vor desfașura in sistem tur – retur, in 15 iunie, ora 18:00, respectiv 22 iunie, ora 17:30. La…