- Aproximativ 60 de persoane, care se aflau in 20 de mașini, au ramas inzapezite, vineri, in zona sanatoriului Moroeni, din Dambovița, pe drumul care duce spre Padina, in Masivul Bucegi. Turiștii au fost salvați dupa aproape opt ore.Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Dambovița, Ciprian Vatașelul,…

- Noi avalanse produse in Muntii Bucegi au blocat circulatia pe DJ 714 Sanatoriul Moroieni - Pestera. Zeci de turisti asteapta sa se deblocheze drumul. In acest moment actioneaza mai multe utilaje de deszapezire pentru inlaturarea zapezii. DJ 714 este singura cale de acces catre zona Padina.

- Salvamontiștii ii avertizeaza pe turiști asupra riscurilor la care se expun in cazul in care se abat de la traseele turistice. In Parang se menține pericolul de avalanșa, iar salvamontiștii vin și cu demonstrații. Stratul de ninsoare depus in ultima perioada nu s-a consolidat suficient si poate sa…

- Doi turiști care au ramas inzapeziți cu mașina la Arieșeni, dupa ce GPS-ul i-a trimis pe un drum de vara cand incercau sa ajunga de la partia Vartop la cabana unde erau cazați, au fost salvați de jandarmi montani, cu ajutorul unui localnic care a deszapezit drumul, scrie Mediafax.Potrivit…

- Zeci de turiști care sunt cazați in zona Peștera - Padina din Bucegi nu pot pleca pentru ca tu drumul este blocat de troiene de zapada, care ajung și la un metru, in urma viscolului din noaptea de marți spre miercuri.Șeful Salvamont Dambovița, Doru Deaconescu, a declarat, corespondentului…

- Jandarmii montani din Dambovita au intervenit, marti, pentru salvarea a noua turisti, intre care trei copii, care au ramas blocati cu masinile in zapada, in masivul Bucegi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doi tineri suceveni care lucreaza in Belgia au fost salvați de jandarmii montani din Bistrița-Nasaud dupa ce au ramas impotmoliți cu mașina in zapada in Pasul Rotunda. Tinerii, un baiat și o fata de 21, respectiv 24 de ani au ramas impotmoliti cu masina in zapada, sambata, pe DN 17D, in Pasul Rotunda,…