Stiri pe aceeasi tema

- O nava a pierdut cel putin 270 de containere in apele germane din Marea Nordului in noaptea de marti spre miercuri, dintre care trei contin o substanta potential periculoasa, au anuntat miercuri garzile de coasta olandeze, citate de France Presse si Agerpres.roDin cauza puternicelor rafale de vant,…

- O nava a pierdut cel putin 270 de containere in apele germane din Marea Nordului in noaptea de marti spre miercuri, dintre care trei contin o substanta potential periculoasa, au anuntat miercuri garzile de coasta olandeze, citate de France Presse, potrivit Agerpres.Din cauza puternicelor rafale…

- Aproximativ 1500 de forțe polițienești vor asigura ”liniștea” evenimentelor dedicate Zilei Naționale, la Alba Iulia. Este vorba in principal de jandarmi și polițiști, dar și membri ai serviciilor secrete – SRI, SPP și alte structuri de securitate. Aceștia vor asigura masuri de ordine publica fara precedent…

- Doua produse ce conțin ansoa, a caror compozitie a fost afectata de o substanta chimica folosita la materialele plastice, au fost retrase de pe piața, anunța un cunoscut lanț de supermarketuri din Romania.

- Autoritatile prahovene sunt in alerta dupa incendiul izbucnit duminica dupa-amiaza in cartierul Mimiu, din sudul Ploiestiului! Exista informatii ca aici, pe langa mase plastice, au ars si, implicit, au ajuns in atmosfera si deseuri mult mai toxice. Temerile sunt alimentate de "misterul" privind proprietarul…

- Cladirea Ministerului grec de Externe, aflata in centrul Atenei, a fost evacuata vineri, dupa ce autoritatile au primit un pachet suspect, au informat mai multe surse, citate de site-ul cotidianului...

- Poliția Sibiu a deschis, sambata, un dosar penal pentru distrugere in urma incendiului izbucnit la depozitul de substanțe substanțe periculoase, uleiuri folosite și vopsea. In urma probelor recoltate de DSP, nu au fost depașite cotele de poluare, oamenii care locuiesc in zona nefiind in pericol,…

- Omul considerat a fi cel mai tanar miliardar de pe continentul african si cel mai bogat om din Tanzania, Mohammed Dewji, a fost rapit joi de barbati inarmati la Dar es Salaam, au anuntat surse oficiale citate de AFP si DPA.