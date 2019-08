Stiri pe aceeasi tema

- Avioane militare de tip Suhoi SU-30sM, care aparțin Flotei ruse, au efectuat exerciții cu muniție reala in Marea Neagra. Autoritațile de la Moscova au anunțat ca in cadrul misiunii a fost simulata distrugerea navelor inamice. „Avioane Suhoi Su-30SM ale Flotei militare a Marii Negre au exersat misiuni…

- Avioane militare multirol de tip Suhoi Su-30SM apartinand Flotei ruse a Marii Negre au efectuat exercitii cu munitie reala, simuland distrugerea navelor inamice, anunta autoritatile de la Moscova, potrivit Mediafax."Avioane Suhoi Su-30SM ale Flotei militare a Marii Negre au exersat misiuni…

- Doua nave militare americane se afla în Marea Neagra pentru a participa la un exercitiu NATO desfasurat în largul Ucrainei, iar Administratia Vladimir Putin a avertizat ca monitorizeaza cu atentie activitatile militare si poate reactiona "rapid" la "situatii de urgenta",…

- Aviatia navala a Flotei Rusiei din Marea Neagra desfasoara joi in Crimeea exercitii cu lansari de rachete, a anuntat un purtator de cuvant al flotei ruse cu baza in Sevastopol, Aleksei Ruliov, citat de portalul ucrainean LB.ua potrivit Agerpres. In prima etapa a exercitiului, potrivit acestuia,…

- Rusia a continuat sa creasca numarul de trupe, aeronave și arme grele in Crimeea anexata, susțin reprezentantii serviciilor americane de informatii, care au analizat noile imagini de satelit a peninsulei, scrie publicatia Defense One.

- Rusia a transferat trupe și echipamente militare suplimentare in peninsula Crimeea, anexata ilegal in 2014. Potrivit autoritaților americane, citate de site-ul DefenseOne.com, Moscova și-a intensificat in așa mod influența in zona Marii Negre și in Orientul Mijlociu.

- Rusia a transferat trupe si echipamente militare suplimentare in fosta regiune ucraineana Crimeea, intensificand influenta in zona Marii Negre si in Orientul Mijlociu, afirma oficiali americani citati de site-ul DefenseOne.com, anunța MEDIAFAX.Rusia a transferat trupe, avioane militare si…

- Rusia a trimis pe coasta de nord-est a Marii Negre avioane de tipul A-50 de avertizare timpurie, control, comanda si supraveghere a spatiului aerian pentru a monitoriza situatia aeriana in contextul exercitiilor de amploare ale Aliantei Nord-Atlantice in regiune, a declarat luni seful serviciului…