- Un avion de vanatoare rusesc a fost interceptat, joi, in apropierea spatiului aerian romanesc, deasupra Marii Negre. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca acesta este modul Federatiei Ruse de a testa fortele romanesti si ale NATO.

- Departamentul canadian al Apararii a anunțat ca avioanele de lupta ale forțelor canadiene, aflate in Romania, au interceptat o aeronava ruseasca de lupta in spațiul aerian al Marii Negre, in apropierea granițelor NATO, relateaza site-ul de știri The Star.Doua avioane canadiene de tip CF-18…

- Aeronave de vanatoare CF-18 Hornet ale fortelor aeriene canadiene au decolat de la Baza Mihail Kogalniceanu din Constanta - unde contribuie la misiunile de politie aeriana intarita a Romaniei - pentru interceptarea unui avion de lupta rusesc de tip SU-27 Flanker, care zbura in apropierea spatiului aerian…

- Avioanele Typhoon au decolat de la baza Mihail Kogalniceanu joi ca raspuns la un avion Be-12 rusesc care, venind dinspre Crimeea, se indrepta inspre sud-vest deasupra Marii Negre. Avioanele de vanatoare Typhoon ale Fortele Regale Aeriene Britanice aflate in misiune la baza Mihai Kogalniceanu…

- Avioane de vanatoare britanice, desfasurate in Romania la baza aeriana Mihail Kogalniceanu, au interceptat joi deasupra Marii Negre un avion rusesc de patrulare maritima, in al doilea incident de acest fel survenit de la inceputul saptamanii, a anuntat vineri Ministerul britanic al Apararii, citat de…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, prezent la Academia militara de la Sibiu a precizat ca cele doua avioane britanice din Romania care au interceptat cu o zi inainte un avion de lupta rusesc deasupra Marii Negre au executat o misiune de politie aeriana pentru apararea spatiului NATO, informeaza Agerpres.ro.…

- Avioane de vanatoare britanice Typhoon au fost ridicate de la sol de la o baza din Romania pentru a intercepta un avion de lupta rusesc Su-24 detectat in apropierea spatiului aerian al NATO deasupra Marii Negre, se mentioneaza intr-un comunicat transmis joi de Fortele Aeriene Regale britanice (RAF),…

- Fortele aeriene britanice au anuntat interceptarea unui bombardier rusesc in spatiul aerian NATO de la Marea Neagra, cu ajutorul avioanelor Typhoon de pe aeroportul Mihail Kogalniceanu, Constanta, in aceasta...