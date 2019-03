Alertă în Marea Britanie. Colete suspecte descoperite în mai multe locaţii Politia din Scotia a confirmat o explozie controlata a pachetului gasit la Universitatea din Glasgow si ca in prezent colaboreaza cu politia londoneza in ancheta ce cauta sa descopere expeditorul celor trei pachete cu mici bombe artizanale gasite in ziua precedenta in aeroporturile Heathrow si City din Londra si la principala gara din capitala Regatului Unit. La Londra, politia a anuntat la randul ei ca investigheaza un pachet suspect gasit la Universitatea din Essex si ca a incheiat examinarea unui alt pachet descoperit la intarea in cladirea parlamentului, acesta din urma fiind inofensiv. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

