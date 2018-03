Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Tripoli a fost rapit. Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa, noaptea trecuta de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat Consiliul orasului joi, 29 martie. „Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan…

- Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa in timpul noptii de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat consiliul orasului joi, relateaza Reuters. „Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan Baitelmal de catre…

- Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa in timpul noptii de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat consiliul orasului joi, relateaza Reuters. „Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan Baitelmal de…

- Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa in timpul noptii de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat consiliul orasului joi, relateaza Reuters, potrivit news.ro.„Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan…

- Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa in timpul noptii de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat consiliul orasului joi, relateaza Reuters. „Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan Baitelmal de catre niste…

- Reprezentanti ai oraselor libiene Zintan si Misrata, care au cele mai puternice grupari armate din vestul tarii, s-au intalnit miercuri pentru prima data de la luptele sangeroase care le-au opus in 2014 pentru controlul capitalei Tripoli, transmite AFP. Misrata si Zintan s-au aflat printre…

- Fortele armate americane au ucis sambata doi teroristi printr-o lovitura aeriana in apropierea orasului Ubari din sudul Libiei, a anuntat Comandamentul SUA din Africa printr-o declaratie preluata de Reuters. Potrivit declaratiei, atacul a avut loc in coordonare cu guvernul de uniune nationala…

- Oamenii legii solicita ajutorul cetețenilor pentru identificarea a celei de a doua persoana decedata ieri in urma exploziei la intersecția strazilor Armeneasca cu Alexei Mateevici, scrie unimedia.md.

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a inaugurat, luni, Centrul cultural ''Dinu Lipatti'', odata cu acest eveniment avand loc si deschiderea celei de-a doua editii a festivalului ''I Love Lipatti''. Noul centru isi are sediul in casa unde artistul a trait…

- Avand in vedere avertizarile meteorologilor care au anuntat in Bucuresti cod galben de lapovita, ninsoare, polei si intensificari ale vantului, primarul general, Gabriela Firea, a convocat astazi, la sediul Municipalitatii, un comandament in care a solicitat in mod expres operatorilor de deszapezire…

- De la sfarșitul anului 2016, vila din Lascar Catargiu 43a, aflata in plin centrul Capitalei, in care a locuit artistul Sile Dinicu, a devenit scena unor evenimente greu inchipuit. Porți sparte, catapulte cu fecale, amenințari cu moartea și cu violul, exhibiționism, batai etc. Victimele sunt membrii…

- DNA a cerut de la PolitiaLocala documente privind achizitia unui lot de incaltaminte, a 30 de autoturisme Dacia Duster, precum si a unui utilaj de topit zapada, potrivit unei adrese facuta publica de consilierul general Ciprian Ciucu pe Facebook. De asemenea, DNA a mai cerut documente privind…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat sambata atentatul sinucigas comis cu o zi inainte in estul Libiei impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar, omul forte din rasaritul tarii, relateaza AFP. Libia este ravasita de lupte pentru putere si minata de o insecuritate cronica favorizand…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a convocat in regim de urgenta o reuniune a Consiliului national de securitate. Motivul - otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, gasit fara cunostinta pe o banca dintr-un...

- Partidul Liberal respinge oferta lansata de liderul PDM, Vlad Plahotniuc, privind susținerea unui candidat unic pro-european la funcția de primar al capitalei. Anunțul a fost facut într-o postare pe Facebook de catre purtatorul de cuvânt al Partidului Liberal, Ionel Pușcașu. Acesta afirma…

- Cincizeci și șapte de cupluri au fost premiate de Primaria Municipiului Pitești la aniversarea a 50, respectiv 60 de ani de casnicie neintrerupta. Cu emoție vadita, premiații au apreciat gestul municipalitații, al Consiliului Local și al primarului Cornel Constantin Ionica. Municipalitatea a oferit…

- Politistii din Prahova au deschis, luni, o ancheta si fac cercetari pentru lipsire de libertate si nerespectarea unei hotarari judecatoresti dupa ce o femeie, mama a doi copii de 8 si 10 ani, a reclamat ca cei mici au fost luati de pe strada de tatal lor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- „Motivul este simplu, lipsa imunoglobulinei de pe piata, pacientii au ramas fara acest medicament. Am facut toate eforturile. Guvernul a suspendat taxa clowback si totusi nu s-a intamplat nimic. Pentru luna martie se preconizeaza sa nu intre nicio fiola. Pentru aprilie sunt promisiuni. Am primit acceptul…

- In ultima zi a lunii februarie, Electrocentrale SA a chemat la judecata Consiliul Local Constanta si municipalitatea prin primar. Dosarul cu nr. 1302 118 2018 are ca obiect anulare act administrativ, anulare hotarare 109 28.02.2005. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Sectiei de contencios administrativ…

- O avarie de amploare la o conducta de apa, cu refulare masiva in carosabil, s-a produs miercuri seara, pe strada Al. Moruzzi. Politistii au aplicat devierea traficului pe strada Al. Moruzzi, intre strada Vlad Dracul si Nerva Traian. Au fost solicitate echipaje de la Rosal cu material antiderapant,…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit astazi, la sediul Municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata in Bucuresti cu scopul de a identifica oportunitati de implicare in proiecte de anvergura.Cu aceasta ocazie, Primarul General i-a asigurat pe oaspetii chinezi de…

- Municipalitatea s-a apucat sa faca ordine in trecerile subterane din Chisinau. Dupa ce mai multi locuitori ai Capitalei s-au plans ca in timpul noptii sunt nevoiti sa treaca strada in locuri interzise si isi pun viata in pericol, autoritatile au demontat portile care

- Dupa ce au fost alertate, patrulele Garzii de Coasta, sprijinite de o nava de pescuit, au salvat "324 migranti ilegali, intre care 35 de femei si 16 copii", potrivit unui comunicat al Marinei libiene."Ei se aflau la bordul a doua barci gonflabile ale caror motoare s-au stricat", se precizeaza…

- Sute de imobile din Bucuresti sunt intr-o stare avansata de degradare, doar 4 cladiri cu risc seismic fiind in curs de reabilitare. Una dintre problemele intampiate este refuzul proprietarilor de a colabora cu autoritatile. Firea anunta ca pana la finalul 20 de imobile vor intra in reparatii.…

- Potrivit reprezentantilor PMB, de la Revolutie pana in prezent, doar 20 de imobile cu risc seismic au fost reabilitate. „Nu se poate face o estimare exacta legata de actiunile de reabilitare a cladirilor, intruct aceste lucrari depind foarte mult de felul in care proprietarii inteleg necesitatea…

- Gabriela Firea este astazi primarul general al Capitalei, este casatorita, are un baiat și se bucura de o viața luxoasa, insa nu a fost dintotdeauna la fel de privilegiata. Gabriela Firea, in varsta de 45 de ani, a povestit ca in adolescența a suferit enorm din cauza lipsurilor materiale, dar și dupa…

- Municipalitatea va aloca bani pentru vopsirea porților orașului, a anunțat primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, in cadrul unui interviu pentru Noi.md. „Vom avea „Porți” noi. Revizuim bugetul ca sa putem aloca bani pentru vopsirea lor”, a precizat Radu. Primarul interimar a mai menționat…

- O persoana si-a pierdut viata si alte 149 au fost ranite, dintre care unele grav, intr-un atentat care a avut loc vineri intr-o moschee din orasul Benghazi, al doilea ca marime din Libia, potrivit Ministerului Sanatatii al autoritatilor autoproclamate in estul acestei tari, relateaza AFP. Doua bombe…

- O persoana si-a pierdut viata si alte 149 au fost ranite, dintre care unele grav, intr-un atentat care a avut loc vineri intr-o moschee din orasul Benghazi, al doilea ca marime din Libia, potrivit Ministerului Sanatatii al autoritatilor autoproclamate in estul acestei tari, relateaza AFP. Doua bombe…

- Incident groaznic in Capitala. O mașina a luat foc pe strada Lev Tolstoi, sectorul Centru.La fața locului au sosit pompierii, ambulanța și poliția. Nu se știe daca sunt vicime.Cauza producerii incidentului nu se cunoaște.Cu mai multe detalii revenim mai tarziu.

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters.

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters.

- Doi tineri din sectorul 4 al Capitalei au fost batuti de patru barbati. Incidentul, care a avut loc vineri seara, a izbucnit in momentul in care cei doi le-au atras atentia celor patru barbati ca sunt prea galagiosi.

- Artista a suferit mai multe intervenții, dar e mulțumita de noua sa dantura. Anca Pandrea a intrat in cabinetul stomatologului și face aproape zilnic drumul pana la Branești și umbla cu vitamina K in geanta. Anca sufera și acum dupa partenerul sau, Iurie Darie, care a murit in urma cu mai bine de cini…

- Horia Davidescu, care a fost director al Teatrului de Papuși din Craiova a incetat din viața. Anunțul decesului a fost facut de UNITER. Horia Davidescu, unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastra, a incetat din viața . Fost director al Tatrului de Papuși din Craiova, acesta a murit joi,…

- „Scorpion” și „Makarov”, pistoalele folosite de killerii din țara noastra, sunt fabricate și asamblate peste Nistru În noaptea de Craciun pe stil vechi, un tânar de 25 de ani a fost omorât cu sânge rece, iar altul, cu doi ani mai în…

- Clipe de groaza intr-un avion care venea de la Oradea la Bucuresti. Unui pasager i s-a facut rau, iar avionul a fost la un pas de a face cale intoarsa. Din fericire, in aceeasi cursa s-a aflat si ministrul Sanatatii, Florian Bodog care i-a dat primul ajutor pasagerului.Citește și: Comisia…

- Un barbat a fost gasit mort, vineri dimineata, intr-un apartament al unui bloc situat pe Bulevardul Unirii, in Bucuresti. Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca ar fi vorba despre o crima, principalul suspect fiind un cetatean italian.

- Ghizii montani din Alpi avertizeaza ca atunci cand zapada se topește in aceasta primavara, ar putea gasi cadavrele unor migranți care au incercat sa faca trecerea terestra din Italia in Franța, scrie CNN. Inasprirea controalelor de frontiera dintre Franța și Italia in ultimii ani i-a determinat pe unii…

- Primarului orașului Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat suspendarea cursurilor la toate școlile și gradinițele din localitate, astazi, 18 ianuarie 2018. Motivul il constituie vremea nefavorabila, nordul județului Prahova aflandu-se sub incidența codului portocaliu de ninsoare și viscol.

- Primaria București vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa primeasca un teren al Societatii Romane de Televiziune, de pe Șoseaua Pipera,…

- Unii mecanici care conduc trenurile de metrou din Paris aleg sa nu opreasca în statiile din unele cartiere rau famate aflate în nord-estul Capitalei. Acest lucru se întâmpla pentru a-i proteja pe pasageri de violentele. Mecanicii de metrou nu opresc atunci când…

- "Firmele de salubrizare au fost sanctionate de catre politistii locali pentru ca nu au respectat Programul de masuri si actiuni pentru deszapezirea si combaterea poleiului in Bucuresti. Operatorii de salubrizare ar fi trebuit sa tina cont de avertizarile meteo de ninsoare si sa aplice material antiderapant…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunța ca pregatește proiecte importante de fluidizare a traficului în Capitala, în valoare de peste 200 de milioane de euro cu fonduri europene.

- Inainte de mariajul cu Ganriela Firea, primul soț al acesteia a mai fost casatorit cu Carmen, o femeie superba, cu care a avut un baiat. Gabriela Vranceanu Firea s-a casatorit cu Rasvan Firea in 1993 . In 2010, Rasvan Firea a murit in urma unui atac cerebral, la 54 de ani. Inainte de a se casatorit…

- Un refugiat sirian instalat în Liban si-a dat foc miercuri în fata unui birou al Natiunilor Unite dupa ce familia sa a fost privata de ajutoare de catre ONU, a spus sotia sa, potrivit AFP. Ryad Khalaf Zibou, în vârsta de 43 de ani si tata a patru copii, "si-a…

- In 2016, Spitalul Colentina din București era unul a premierelor medicale, cea mai rasunatoare fiind o operație pe creier in timp ce pacienta picta. La 9 ianuarie 2017, insa, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, il demitea brusc pe managerul Bogdan Andreescu. Motivul invocat: ca doctorul ținuse…