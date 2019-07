Stiri pe aceeasi tema

- Un vulcan de pe insula italiana Stromboli a erupt miercuri si a proiectat in aer cenusa, a anuntat Institutul National de Geofizica si Vulcanologie, citat de Reuters. Speriati de explozia neasteptata, turistii au iesit in fuga din hoteluri. Potrivit agentiei italiene de stiri ANSA, unii dintre…

- Acesta este cel mai grav raid aerian de cand fortele din est ale generalului Khalifa Haftar au lansat o ofensiva acum trei luni cu trupe la sol si aeronave pentru a prelua controlul asupra capitalei controlate de guvernul recunoscut international. Conflictul a inceput dupa ce Muammar Gaddafi…

- Europa da în clocot, iar Ministerul de Externe a emis o noua atentionare de calatorie. Turistii români care vor sa mearga în Italia sunt avertizati ca tara este sub cod rosu de canicula.

- Vremea va fi deosebit de calda in mai multe zone din țara, iar meteorologii au emis o alerta de canicula ce dureaza pana joi seara. De asemenea, este o saptamana de foc in toata Europa. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de canicula in Romania. Potrivit meteorologilor,…

- Șeful Secției speciale de investigare a magistraților, Gheorghe Stan, a fost numit marți in funcția de judecator al Curții Constituționale cu 174 de voturi ”pentru”. Stan, propus de PSD pentru aceasta funcție, a fost audiat anterior de Comisiei Juridica a Camerei Deputaților. PSD și ALDE au doar…

- Aseara, polițiștii de frontiera din vama Siret au indisponibilizat un microbuz Mercedes, ce figura in bazele de date ca fiind cautat pentru confiscare de autoritațile din Italia. Alerta fusese introdusa pe 4 martie. Microbuzul evaluat la peste 14.000 de lei era condus de un ucrainean de 29 de ani. Acesta…

- Doi tineri romani au urcat intr-un tren de calatori care circula de la Ancona la Ascoli fara bilet și au provocat un scandal monstru atunci cand controlorii au cerut sa le vada tichetele. Romanii, in varsta de 21 și 30 de ani, au blocat trenul in gara Loretto. A fost nevoie de intervenția carabinierilor…