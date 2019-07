Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite considera ca ar fi doborât doua drone iraniene în data de 18 iulie în Strâmtoarea Hormuz, nu doar una, a declarat Kenneth McKenzie, comandantul Forțelor Americane în Orientul Mijlociu, scrie Mediafax, citând Le Figaro. „Ca întotdeauna,…

- ​Iranul a anunțat ca a confiscat un ”petrolier strain” și i-a reținut pe cei 12 membri ai echipajului pentru ca faceau contrabanda cu carburant în Golful Persic, transmite BBC. Potrivit televiziunii de stat, Garzile Revoluționare au spus ca nava avea la bord un milion de litri…

- Iranul a avertizat, vineri, ca ar putea captura o nava britanica in cazul in care Marea Britanie nu elibereaza petrolierul sechestrat joi, in Gibraltar. Mohsen Rezai, unul dintre comandantii Gardienilor Revolutiei din Iran, a transmis ca, "daca Marea Britanie nu elibereaza petrolierul iranian, este…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat luni ca președintele american Donald Trump și aliații acestuia doresc un razboi cu Iranul, nu rezolvarea problemelor pe cale diplomatica, in urma noului set de sancțiuni impus de catre Statele Unite, relateaza Reuters, potrivit mediafax.„Donald…

- Amenințarea din partea Iranului inca exista, insa acțiunile din partea Statelor Unite au ajutat la descurajarea sa, a declarat joi consilierul american pentru probleme de securitate, John Bolton, relateaza site-ul agenției Reuters potrivit mediafax.In contextul tensiunilor cu Iranul, Statele…

- ”Canada condamna puternic arestarea lor arbitrara, asa cum am condamnat retinerea lor arbitrara la 10 decembrie”, a denuntat Ministerul canadian de Externe intr-un comunicat transmis cotidianului The Globe and Mail.Cei doi barbati sunt Michael Kovrig, un fost diplomat, si Michael Spavor,…

- Al doilea summit intre presedintele american si dictatorul nord-coreean Kim Jong Un s-a soldat, in februarie, la Hanoi, cu un fiasco, fara macar o declaratie comuna privind solutionarea spinoasei probleme nucleare. Cei doi au fost incapabili sa se puna de acord asupra conditiilor unei ridicari a…

- Iranul va reporni unele parți ale programului sau nuclear, în replica la retragerea SUA din Acordul atomic, însa regimul de la Teheran nu intenționeaza sa renunțe complet la aceasta înțelegere, informeaza site-ul de știri Ynet, citând agenția iraniana de știri IRIB. Potrivit…