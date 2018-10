Un avion usor de tipul Cessna a ucis duminica doi adulti si un copil in zona muntelui Wasserkuppe, in partea centrala a Germaniei, unde s-a prabusit peste o multime imediat dupa decolare, informeaza agentia dpa, potrivit Agerpres. Avionul nu a reusit sa ia altitudine si a lovit o bariera inainte de a lovi de asemenea […] The post ALERTA in Germania: Un avion s-a prabusit peste o multime de oameni appeared first on Cancan.ro .