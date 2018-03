Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de securitate germane sunt în stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta împotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne.

- Prima mare conflagrație mondiala a fost, in faza sa inițiala, un razboi caracterizat de cinci conflicte geopolitice: intre Anglia și Germania pentru supremația maritima, intre Franța și Germania pentru hegemonie in Europa Centrala-Occidentala, intre Italia și Austria pentru Adriatica și Balcanii de…

- Partidul Social-Democrat german (SPD) a anuntat vineri numele celor sase ministri ai sai care vor face parte din noul guvern de la Berlin, cel de-al patrulea executiv condus de politiciana conservatoare Angela Merkel, transmit dpa si AFP. Anuntul a fost facut de lidera grupului parlamentar al SPD, Andrea…

- Airbus reduce productia a doua modele de avioane, A380 superjumbo si avionul militar de transport A400M, pentru limitarea costurilor, masura care pune in pericol pana la 3.700 de locuri de munca in Europa, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste si: Sechestru FABULOS in dosarul Mineriada:…

- Patru persoane au fost grav ranite miercuri seara, la Viena, in doua atacuri cu cutitul; un afgan fiind retinut, fara a fi cunoscut motivul acestor incidente si fara a putea fi stabilita o legatura intre ele, anunta Reuters, care citeaza un purtator de cuvant al Politiei. Incidentele au avut loc in…

- Germania accepta un numar din ce in ce mai mare de solicitanti de azil din Turcia, potrivit unor cifre difuzate de Ministerul de Interne si citate de publicatii ale grupului german Funke Media Group, relateaza DPA.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE in interiorul PSD: Liviu…

- Atacul informatic impotriva a doua ministere din Germania, despre care s-a relatat miercuri, este in plina desfasurare, dupa cum a anuntat joi comisia pentru probleme de securitate a parlamentului german, fara a confirma ca atacul a fost comis de hackeri rusi, relateaza AFP.

- Hackeri rusi au reusit sa patrunda in reteaua de date a doua ministere germane, dezvaluie miercuri surse apropiate serviciilor de informatii citate de DPA. Potrivit DPA; atacul a fost comis de grupul rus de hackeri APT28 – cunoscut si sub numele de Fancy Bear sau Tsar Team, despre care multi experti…

- Scandalurile se țin scai de Kremlin și, mai ales, de Vladimir Putin, acuzat de ambiții de expansiune și implicare ilegitima in alegerile altor state. Ultimul act al acestor dezvaluiri care au in prim-plan administrația rusa aduc in vedere rolul spionajului rus in cele mai importante evenimente electorale…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto. Desi decizia Tribunalului…

- Cladirea ambasadei Turciei la Berlin a fost atacata marti dimineata cu o bomba cu fumigene, artificii si vopsea, a comunicat politia din capitala germana, citata de dpa. Personalul de paza al ambasadei a auzit un zgomot puternic in jurul orei locale 06.00 (05.00 GMT) si a observat patru indivizi, imbracati…

- Producatorul auto german Daimler si partenerul sau chinez BAIC Motor vor sa investeasca aproape doua miliarde de dolari pentru modernizarea unei fabrici din China care va produce modele electrice Mercedes-Benz, pentru a face fata cererii in crestere. "Noua fabrica va produce diverse modele…

- Serviciile de securitate din Franta ar fi dejucat doua atacuri teroriste planuite pentru anul acesta, in conditiile in care militantii islamisti si-ar fi indreptat atentia asupra obiectivelor interne ale tarii ca raspuns la recesiunile militare din Irak si Siria, potrivit ministrului de Internet, Gerard…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au chemat Rusia sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara,…

- În orasul-port Hamburg nu va mai fi servita cafea în capsule si nici apa sau bere îmbuteliata în ambalaje de plastic. Iar curatenia se va face doar cu detergenti fara clor. Acestea sunt doar câteva din noile reglementari care au intrat în vigoare…

- Berlin și Stuttgart, Germania – O manușa inteligenta folosita in fabrica, un inger pazitor digital pentru persoanele aflate la drum: Bosch prezinta aceste solutii si alte inovatii la conferința Bosch ConnectedWorld din Berlin, unde sectorul IoT se reuneste pentru a discuta lumea viitorului. Produsele…

- Actorul rom bosniac Nazif Mujic, distins cu un Urs de Argint la Festivalul de Film de la Berlin, a murit la varsta de 48 de ani in noaptea de sambata spre duminica, a declarat fratele sau. Suljo Mujic a declarat ca trupul mort al lui Nazif Mujic a fost descoperit duminica dimineata la casa…

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s-a prabusit, duminica dimineata, in sud-vestul tarii avand peste 50 de pasageri la bord, a anuntat presa locala citata de AFP.Avionul, care asigura legatura intre Teheran si Yasouj (sud-vest), "s-a prabusit in regiunea Samirom" (la circa 480 km…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina. "Am avut puncte diferite de vedere in problema gazoductului…

- Cancelarul german Angela Merkel si premierul italian Paolo Gentiloni au convenit vineri ca in viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene trebuie consolidate capitolele cheie, in opinia lor unul dintre acestea fiind migratia, informeaza agentia EFE. In calitate de contributori…

- Extrema dreapta germana a declansat o criza numindu-i pe turci „comercianti chimici” si „soferi de camile”, aceasta fiind cea mai recenta actiune a acestei miscari in plina ascensiune. Seful statului german, Frank-Walter Steimneier, a denuntat cele declarate ca fiind o „strategie” pusa in aplicare de…

- Merkel l-a primit la Berlin pe premierul Binali Yildirim pentru discutii care ar urma sa contribuie la dezghetarea raporturilor dintre Germania si Turcia, dupa un an si jumatate de relatii tensionate. Principalul punct de divergenta il constituie situatia jurnalistului germano-turc Deniz…

- S-a nascut in Germania dintr-o mama poloneza și un tata roman. Avea un certificat de naștere, dar nu și cetațenia germana. Deși s-a mutat in Romania cand era foarte mica, nu a reușit sa obțina nici aici cetațenie romana, din aceasta cauza neputand sa calatoreasca sau sa-și termine studiile. Emiterea…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 15 februarie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert de uverturi la opere celebre de Gioachino Rossini: Barbierul din Sevilia, Italianca in Alger, Semiramide, Wilhelm Tell, Cenusareasa si Cotofana hoata. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democrati erau in curs miercuri dimineata devreme, in pofida unei nopti de discutii in vederea depasirii celor patru luni de impas politic la Berlin, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, si-a exprimat luni scepticismul in legatura cu incheierea rapida a negocierilor cu blocul conservator CDU-CSU (Uniunea Crestin-Democrata si aliatul sau bavarez traditional, Uniunea Crestin-Sociala) in legatura cu formarea unei 'mari…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secoli, in 1992? DE LA O ZI LA ROMANIA SI "CACEALMAUA EMBARGOURILOR" 10 MILIARDE DE DOLARI PAGUBE DE PE URMA APLICARII REZOLUTIILOR ONU PRIVITOARE LA IRAK SI IUGOSLAVIA! Marile puteri se joaca cu noi... "DE-A BABA OARBA" ADICA SE FAC CA NU VAD CA DACA…

- Alerta de inundații în Paris a ramas în vigoare și azi, deoarece nivelul apei în Sena a continuat sa creasca, în urma unor ploi torențiale, scrie CNN. Astazi, nivelul apei în Sena a ajuns la cinci metri, dar exista temeri ca acesta ar putea…

- Agenti ai serviciilor secrete olandeze (AIVD) au spionat începând cu anul 2014 un grup rus de hackeri care a fost acuzat de atacuri cibernetice în timpul campaniei prezidentiale din 2016 din SUA, informeaza joi mass-media olandeze, citate de Politico.eu si Reuters. Serviciile secrete…

- ''Trebuie sa ne asumam mai multe responsabilitati, trebuie sa ne luam destinul in propriile maini'', a spus ea conform agentiei DPA, estimand ca pana in prezent Uniunea Europeana a fost prea ezitanta in fata crizelor din Orientul Mijlociu si Africa. Merkel a apreciat totodata ca UE nu trebuie…

- Hafele, lider in domeniul producției și comercializarii de accesorii și feronerie pentru mobilier, precum și sisteme electronice de control al accesului, preintampina noile tendințe din industria hoteliera sub motto-ul „O camera, o suprafața – un singur stil” cu o gama variata de peste 200 de produse…

- Presedintii camerelor deputatilor germana si franceza au facut apel luni la consolidarea cooperarii dintre Berlin si Paris, in timp ce Franta cauta sprijin din partea Germaniei pentru impulsionarea reformelor europene dorite de catre Paris, relateaza AFP. ''Franta si Germania nu mai formeaza pur…

- Palinca Tramuta este singurul produs care reprezinta judetul Bihor la cea de a 83-a editie a expozitiei internationale „Saptamana Verde” care se desfașoara intre 19 și 28 ianuarie 2018, la Berlin, in Germania.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Americanii David si Louise Turpin au fost inculpati pentru tortura si punerea in pericol a celor 13 copii ai lor. Cei doi au fost descoperiti, dupa ce o fiica al lor, de 17 ani, a reusit sa sune duminica la 911, iar apoi politistii au descoperit "casa terorii" din Perris, California.Anchetatorii…

- Purtatorul de cuvant al politiei din Brandenburg, Torsten Herbst, a declarat ca plicul si continutul sau gasite vineri sunt evaluate intr-un laborator legist din apropiere de Berlin si ca suspectul ori suspectii au domiciliul in zona capitalei germane. In luna decembrie, autoritatile germane au descoperit…

- Cancelarul Angela Merkel a promis vineri un 'nou start' al Europei dupa ce conservatorii si social-democratii germani au convenit sa înceapa negocierile oficiale asupra unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Conservatorii si social-democratii germani, care au convenit vineri sa inceapa negocierile oficiale asupra unei „mari coalitii" guvernamentale la Berlin, intentioneaza sa limiteze la circa 200.000 numarul solicitantilor de azil sositi anual in Germania. „Cifrele privind imigratia (inclusiv refugiati…

- Mai multe atacuri atribuite gherilei ELN au impins guvernul de la Bogota sa suspende negocierile de pace cu rebelii, punand in pericol armistitiul care a oprit cei peste 50 de ani de confruntare armata in Columbia, transmite AFP. Miercuri dimineata, intr-o alocutiune televizata, presedintele columbian,…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit, la Berlin, cu reprezentanti ai Partidului Social Democrat (SPD), inainte de lansarea unor discutii, care se anunta complicate, in vederea incercarii de a forma un Guvern, scrie AFP.Citește și: Președintele executiv al PSD: Nu excludem…

- Ministrul de interne al Germaniei a pledat miercuri pentru efectuarea de teste medicale in vederea verificarii varstei tinerilor solicitanti de azil, in cazul in care exista indoieli in aceasta privinta, cu scopul de a evita fraudele, in pofida refuzului Ordinului National al Medicilor, informeaza…

- Fostul international Sergiu Radu (40 ani) merge mereu acasa, la Ramnicu Valcea, inainte de sarbatori, pentru a participa la turneul pentru copii care ii poarta numele. Cupa ”Sergiu Radu” si-a desfasurat sambata cea de-a 11 editie si a devenit deja o traditie in oraselul aflat pe malul Oltului.…

- Netflix a comandat un al doilea sezon pentru serialul "Dark", primul show TV al companiei americane ce a fost realizat in Germania si turnat integral in limba germana, au anuntat miercuri reprezentantii companiei de productie Wiedermann & Berg, citati de DPA. Potrivit companiei Wiedermann…

- Autoritatile germane "nu erau pregatite corespunzator" pentru atacul de la Targul de Craciun de la Berlin, a afirmat marti ministrul Justitiei, Heiko Maas, la implinirea unui an de la atentatul terorist, relateaza dpa. "Nu eram pregatiti corespunzator pentru consecintele unui astfel de atac terorist…