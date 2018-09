Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proporE›ii a izbucnit A®ntr-un bloc de locuit A®n apropiere de Paris. E˜apte persoane, printre care cinci copii se aflAƒ A®n stare gravAƒ, iar o femeie se zbate A®ntre viaE›Aƒ E™i moarte.

- O explozie puternica a avut loc joi dupa amiaza pe Bulevardul Basarabia din Capitala. Mai multe echipaje de pompieri, dar si SMURD au ajuns la fata locului. Potrivit primelor informatii, sunt patru persoane ranite.

- Cel puțin 90 de persoane au fost spitalizate in doar trei zile dupa ce au fost ințepate de meduze pe o plaja din Germania, in urma creșterii numarului acestor creaturi marine in marile Europei, informeaza postul BBC, conform mediafax. Cotidianul local Ostsee a anunțat ca ”zeci de mii” de meduze…

- Un grav accident rutier a avut loc in urma cu putin timp la in zona benzinariei OMV de la intersectia soseaua Mangaliei cu strada Caraiman din municipiul Constanta. In evenimentul rutier au fost implicate trei auto: un Volskwagen Transporter, pentru transport persoane, cu numere de Constanta, un Ford…

- Cel puțin 38 de persoane au fost ranite, dintre care doua se afla in stare foarte grava, dupa ce ambarcațiunea in care se aflau a luat foc in urma unei explozii in estuarul Arousa de langa orașul Pontevedra din Spania, informeaza El Mundo, potrivit Mediafax.Ambarcațiunea parcurgea distanța…

- Un bebeluș de 5 luni a murit, mama acestuia a fost ranita grav, iar alte doua persoane au fost ranite ușor, luni, in urma unui accident rutier produs in comuna harghiteana Corund, intre doua mașini, ambii șoferi efectuand manevre neregulamentare.Potrivit Poliției Harghita, accidentul s-a produs…

- Atac cu cuțitul intr-un autobuz, in nordul Germaniei. 14 persoane au fost injunghiate intr-un atac care a avut loc vineri intr-un mijloc de transport din orașul Lubeck.Atacul a avut loc in cartierul Kuecknitz din orașul Lubeck, situat in nordul Germaniei.

