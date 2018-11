ALERTĂ în Germania! Atac cu armă albă comis de un român Incidentul a avut loc vineri la pranz intr-o zona de restaurante, in Gara centrala din orasul Hanovra, situat in nordul Germaniei. Un roman in varsta de 53 de ani l-a atacat cu un cutit pe un german in varsta de 48 de ani. Cetateanul german este in stare grava, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de revista Bild, potrivit . Zeci de agenti de politie au fost mobilizati in Gara centrala din Hanovra in urma incidentului. Romanul a fugit dupa comiterea atacului, dar in scurt timp a fost prins si plasat in arest preventiv. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

